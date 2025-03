Hullámzik a Fidesz

Továbbra is alig mozdulnak a pártpreferenciák. A Fidesz támogatottsága továbbra is enyhén hullámzik, most éppen 27-ről 26 százalékra csökkent a tábora. A Szocialista Párt negyedik hónapja 12 százalékon áll, a Jobbik viszont lefelé araszol, újabb 1 százalékpontot veszítve, most a választókorú népesség 10 százalékára számíthat - írja a ZRI Závecz Research Intézet a március közepén, az ország felnőtt lakossága körében végzett felmérése alapján.