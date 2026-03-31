Orbán Viktor: Az én taktikám nem a békepipa, hanem a tomahawk

2026-03-31 19:34:00 CEST

Hajdú Péter előzetest tett közzé abból videóból, amely a mindeddig békepártinak hirdetett miniszterelnök felcsúti otthonába vasárnap délelőtti „beköltözéséről” készült.

Csütörtök este érkezik a Fidesz-kampány eddig leginkább bulvárba hajló húzása, Hajdú Péter műsorvezető beköltözése Orbán Viktorhoz annak felcsúti házába, amit az éjszaka közepén beszéltek meg – írja a Telex arról az előzetesről, amelyet Hajdu Péter tett közzé saját Facebook-oldalán. Az ízelítőből kiderül részben, hogy múlt vasárnap délelőtt miről is esett szó a felcsúti stadion, a Pancho Aréna szomszédságában. – Először mond el mindent a G-napról és Simicska Lajosról. Szó lesz többek között Donald Trumpról, Szabó Bence századosról, a választási esélyekről, Brüsszelről, és arról, hogy a Matolcsy-klán miért van még szabadlábon – ezt Hajdú Péter fűzte videója elé.

A trailer tanúsága szerint Orbán Viktor laza, barna velúr kabátban fogadja Hajdú Pétert. Először esküvői fotókat nézegetnek és közben a miniszterelnök megállapítja, hogy neki az életben szerencséje volt a feleségével és a munkájával is. Majd vágás következik, és már a G-napként híressé vált 2015-ös eseményről beszélnek, amikor a Fidesz gazdasági hátországát építő Simicska Lajos, Orbán Viktor egykori kollégiumi szobatársa elég hangosan kicsekkolt a Fideszből. A miniszterelnök szerint ő azért gondolta volna, hogy ilyen módon fog véget érni ez a viszony. – Láttam, hogy ebből baj lesz, és hogy ennek lehet valami durva, szimbolikus szakítás a vége, ismerve a barátomat – mondja a kormányfő

Az Európai Bizottsággal folytatott állandó háborúskodásról beszélgetve, Hajdú Péter felveti, hogy, nem lehetne-e mégis elszívni a békepipát. – „Az én taktikám nem a békepipa, hanem a tomahawk” – feleli erre Orbán Viktor, akinek válaszát csütörtökre hagyta a műsorvezető, miután megkérdezte tőle, hogy ha csak a töredéke igaz annak, amit Matolcsy György volt jegybankelnökről és köreiről lehet hallani, akkor hogyhogy nincsenek még börtönben.

A teljes videót csütörtökön 19 órakor a Frizbi TV YouTube-csatornán teszik közzé.