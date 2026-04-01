Most több mint harmincmilliárd forint állami támogatást, vagyis közpénzt kapott Tiborcz István egyik érdekeltsége

2026-04-01 08:36:00 CEST

Erről a Transparency International számolt be, miután első fokon megnyerte az adatok megismerése érdekében indított pert.

Újabb 35 milliárd forint állami forrás érkezett Tiborcz István egyik érdekeltségébe, ezúttal az Andezit Magántőkealapba – derítette ki a Transparency International (TI) Magyarország. Az erről szóló beszámoló a 24-en jelent meg.

A portál felidézi, a Baross Gábor Tőkeprogramot 600 milliárd forintos keretösszeggel hirdette meg 2023. márciusban az állami tőkebefektetések koordinálására létrehozott Nemzeti Tőkeholding Zrt. a Nemzetgazdasági Minisztériummal karöltve. A program a honlapján közzétett leírás szerint „a gazdaság élénkítését, a magyar gazdaság növekedési pályára állítását, a beruházási aktivitás növelését, a versenyképesség növelését, a munkahelyek védelmét, az energiahatékonyság javítását, zöldfejlesztések realizálását hivatott szolgálni, sikeresen működő piaci alapkezelők közreműködésével.” Az így kedvezményezett alapkezelők kiválasztása azonban meglehetősen szelektívre és átláthatatlanra sikerült.

Ezért a TI Magyarország több adatigénylést küldött az érintett állami szervezeteknek. A Nemzeti Tőkeholding csak „koordinátori” szerepben bukkant fel a program megvalósítása során, míg a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Zrt. döntéshozóként, leányvállalata, az MFB Invest Zrt. pedig lebonyolítóként működött közre. Válasz hiányában a TI Magyarország pert indított, melynek során végül az MFB Invest Zrt.-től kapott adatokat a Baross Gábor Tőkeprogram két utolsó pillérében, 2024. december 17. előtt vállalt befektetésekről. Kiderült, hogy

az állam a Zöld Alapok alprogram keretében két magántőkealapban összesen 70 milliárd forintnyi befektetést vállalt 30 százalékos magánbefektetői hozzájárulás mellett.

az állam ezen felül a Gazdaságélénkítő pillér keretében nyolc magántőkealapba, illetve más típusú tőkealapokba összesen 269 milliárd forint értékben kívánt befektetni.

2026. januárban a TI Magyarország újabb adatigénylést nyújtott be azzal kapcsolatban, hogy milyen további magántőkealapok részesültek befektetésben a Baross Gábor Tőkeprogram keretében 2024. december 17. után. Miután az adatkérést ezúttal sem válaszolta meg az MFB Invest Zrt., a TI Magyarország ismét pert indított, és ezt az eljárást is megnyerte első fokon.

Az elsőfokú tárgyalás során a TI Magyarország megtudta, hogy a korábbi adatkiadás óta az MFB csoport újabb magántőkealapba fektetett, ez pedig nem más volt, mint az Andezit Magántőkealap. Az Andezit Magántőkealapot a Tiborcz István többségi tulajdonába tartozó Gránit Alapkezelő menedzseli, és 2025. augusztusban vette nyilvántartásba a Magyar Nemzeti Bank.

Az Andezit a Baross Gábor Tőkeprogram Zöld Alapok alprogramja keretében részesült 35 milliárdos befektetésben 2025-ben. Ehhez 30 százalékos magánbefektetői hozzájárulás is kellett: a társbefektető a Főnix Magántőkealapon keresztül egy szintén Tiborcz Istvánhoz kötődő energetikai vállalat, az Alteo Nyrt. volt, amely 15 milliárd forintos kötelezettségvállalással szállt be az Andezit Magántőkealapba.

A TI Magyarország Közpénzek és magánhasznok című tanulmánya szerint az MFB csoport magántőkealapokba történő befektetéseinek legnagyobb nyertese a miniszterelnöki vejhez köthető Gránit Alapkezelő. Ennek az alapkezelőnek a magántőkealapjai az MFB csoport által befektetett mintegy 740 milliárd forintból 146 milliárd forintra tettek szert 2024. december végéig. Vagyis

az összes hozzájárulás mintegy ötödét kapta meg egyetlen alapkezelő, mely ráadásul a miniszterelnök vejének tulajdonában van. Ehhez most egy újabb, 35 milliárd forintos befektetés is társult.

A tárgyalás során a TI Magyarország megkapta azoknak a döntéshozóknak a nevét, akik közreműködtek a befektetés odaítélésében. Közöttük van Benczédi Balázs, aki 2023. februárig a később kedvezményezett – akkor még Diófa, majd Gránit nevet használó – alapkezelő vezérigazgatója volt. 2023. májustól azonban már az MFB Zrt. igazgatóságában töltött be pozíciót, egészen 2025. májusig. A Gránit Alapkezelő Andezit Magántőkealapjába történő befektetéséről éppen ebben az időszakban, 2023. november 29-én hozhatott döntést az MFB csoport igazgatósága a bíróságnak átadott dokumentumok tanúsága szerint.