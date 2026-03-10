Már tizenegy belvárosi palotája van Tiborcz István körének

ingatlanvagyon;Tiborcz István;

2026-03-10 21:54:00 CET

Elképesztően értékes ingatlanvagyonra tett szert a miniszterelnök veje.

További két kiemelt értékű ingatlant talált Tiborcz István környezetében a Válasz Online.

Az egyik egy teljes palota a Batthyány-örökmécses közelében, amely hotelfejlesztésre alkalmas. A másik a Bedő-ház egyik üzlethelyisége.

A lap szerint az első 2021 óta, a második 2023 óta tartozik ehhez a körhöz, de ez eddig nem volt nyilvános. A tulajdonosi kapcsolatot az mutatja, hogy mindkét ingatlan a Hill & Field Property Zrt.-nél van, ez a cég pedig a Central European Opportunity Magántőkealapé, amelyet a Tiborcz István köréhez sorolt Equilor Alapkezelő kezel.

Új fejleményként derült ki az is, hogy a Zoltán utca 16. alatti épület ugyancsak ehhez az érdekkörhöz kerülhetett. A Magyar Narancs közérdekű adatigénylése alapján az állam eladásra hirdette meg a jelenleg a NAV által használt, 1438 négyzetméteres ingatlant, az árverés pedig 2026 januárjában zárult. A palotát a ZOLTÁN16 Property Kft. szerezheti meg 6,5 milliárd forintos kikiáltási áron. Bár a szerződést még nem írták alá, és a cég mögött közvetve bizalmi vagyonkezelő áll, a lap azért köti az ügyletet Tiborcz István köréhez, mert a társaság ügyvezetőjéről, Figura Ferencről a Válasz Online korábban többször is megírta, hogy Tiborcz István és az Equilor Alapkezelő embere.

A Zoltán utca 16. esetében a kapcsolódást az is erősíti, hogy az ingatlan egybeépült a Zoltán utca 18. alatti Adria-palotával, amely már régóta a Tiborcz-kör érdekeltsége. Az épületet részben felújították, egyik üzlethelyiségében már működik a BDPST-csoport Lazy Lion nevű koktélbárja, a teljes megnyitás azonban elmaradt. A cikk szerint ebből arra lehet következtetni, hogy a szomszédos, 16-os számú ház megszerzésére vártak.

A NER-akták szerint ezzel már tizenegy belvárosi luxusingatlan köthető a miniszterelnök vejéhez kapcsolt üzleti körhöz. Ide sorolják a Tőzsdepalotát, a Verno House butikhotelt, az Andrássy út 21. alatti Sváb-palotát, továbbá a Duna-korzó térségében az újjáépülő Sofitelt, a D8 Hotelt, a Marriottot és a Dorothea Hotelt is. A lap szerint az elmúlt években ezt a terjeszkedést jelentős állami és banki finanszírozás segítette. A belvárosi ingatlanhálózat nemcsak földrajzilag rajzolódik ki, hanem a tulajdonosi és cégkapcsolatok alapján is egyértelműen ugyanahhoz az üzleti körhöz kapcsolódik.