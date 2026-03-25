Rekordot döntött a külképviseleti névjegyzékbe regisztráltak száma

2026-03-25 08:49:00 CET

Négy éve a feliratkozók megközelítőleg 90 százaléka ténylegesen megjelent valamelyik külképviseleten, és le is adta a szavazatát.

Rekordot fog dönteni szerdán a külképviseleti névjegyzékbe regisztráltak száma – erre hívta fel a figyelmet kedd délután a Political Capital, kiemelve, négy éve 65 480-an regisztráltak. A Nemzeti Választási Iroda mar reggeli, 5 órakor közzétett adatai alapján ez valóban így történt, hiszen a külképviseleti névjegyzékbe vettek száma immár 65 695 fő.

A Political Capital bejegyzésében kiemelte, négy éve a feliratkozók megközelítőleg 90 százaléka ténylegesen meg is jelent valamelyik külképviseleten, és le is adta a szavazatát, hasonló arányra lehet idén is számítani. A külképviseleti névjegyzékre való feliratkozást rengetegen hagyományosan az utolsó pillanatra hagyják, így

egyáltalán nem életszerűtlen feltételezés, hogy akár 100 ezren is feliratkozhatnak idén.

A külképviseleten szavazók pártlistára és egyéni kerületi képviselőre is szavaznak. Az ő szavazataikat a 151 nagykövetségről és konzulátusról hazaszállítják, majd összekeverik őket a 106 egyéni kerület egy-egy meg nem számolt szavazókörének szavazataival, sőt, még a belföldön átjelentkezéssel szavazók szavazataival is. Erre a számlálásra április 18-án, szombaton kerül majd sor.

A Political Capital felidézte, hogy bár négy éve mindössze egy egyéni választókerület eredménye fordult át a választást követő szombati számlálás során, idén, ha szoros végeredmény (és több szoros kerület is) lesz, könnyen lehet, hogy április 18-áig nem is fogjuk tudni, ki a választás győztese.