Az orosz külügyi szóvivő örül a Szijjártó–Lavrov-botránynak, mert bizonyítékot jelent, hogy a Putyin-rezsim nem avatkozik be semmilyen választásba

2026-04-01 13:42:00 CEST

Mi? Soha!

Az egész világ bizonyítékot kapott arra, hogy Oroszország soha nem avatkozott be senkinek a választásaiba – mint azt a 444 észrevette, így kommentálta Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a Szputnyik rádióban sugárzott saját műsorában a Szergej Lavrov és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter közötti beszélgetés közzétételét.

A szóvivő közölte, számára ez a kiszivárogtatás örömteli esemény volt, hiszen olyan emberként, aki hosszú ideje cáfolta az alaptalan vádakat, most megdönthetetlen bizonyítékot kapott az igazára. Ezzel valószínűleg ugyanarra utalt, mint amire Szijjártó Péter is korábban, miszerint az igazi botrány az, hogy lehallgatták a magyar külügyminisztert.

– Tegnap, 2026. március 31-én az egész világ bizonyítékot kapott arra, hogy nem Oroszország avatkozik be az ő választásaikba, vagy bármiféle választásba. A nyugatiak azok, akik világszerte beavatkoznak a választásokba. Mi több, beavatkoznak a saját választásaikba, illetve azokéba is, akiket szövetségeseiknek, partnereiknek, elvbarátaiknak neveznek. Mindenkiébe, akiket szellemiségükben vagy a törvény betűje szerint magukhoz közel állónak tartanak. <...> Tessék, itt van feketén-fehéren – fogalmazott a szóvivő.

Mint arról mi is beszámoltunk, kedden egy tényfeltáró cikkből – amelyet a VSquare, a Ján Kuciak Oknyomozó Központ, a Delfi Estonia, a FRONTSTORY, valamint az Insider írt – kiderült: stratégiai jelentőségű információkat szolgáltatott kritikus uniós ügyekről a Putyin-rezsim számára Szijjártó Péter külügyminiszter a Szergej Lavrovval folytatott beszélgetéseiben. A beszámoló a hívások leiratára hivatkozva arra a következtetésre jut, hogy Szijjártó Péter a Putyin-rezsim érdekeinek megfelelően járt el a többi között akkor, amikor több orosz oligarcha uniós szankciós listáról való levételét szorgalmazta. Egy másik, az orosz energiaügyi miniszterhelyettessel, Pavel Sorokinnal folytatott beszélgetésben azt mondta, hogy mindent megtesz egy uniós szankciós csomag visszavonásáért, és felajánlotta, hogy megpróbál orosz szereplőket menteni a szankciók hatálya alól. Hozzáfűzte, hogy a szlovákokkal közösen javaslatot nyújtanak be az Európai Uniónak.

Az már a Washington Post március 21-én megjelent cikkéből derült ki, hogy Szijjártó rendszeresen osztott meg EU-s találkozókról információkat az orosz külügyminiszterrel, ami Európa-szerte felháborodást keltett.