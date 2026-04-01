Ismét Kárpátalját lőtték az oroszok, Ungvártól 20 kilométerre egy kollégiumi épületbe csapódott be drón

2026-04-01 17:47:00 CEST

Az Orbán-kormány eddig nem adta jelét tiltakozásnak a történtek miatt.

Drón csapódott be Ungvártól 20 kilométerre Perecsin településen egy kollégiumi épületbe, és 50 kilométerrel keletre Majdanka településen a térség áramhálózatának egyik alállomásába - írja a Telex Vitalij Glagola újságíró értesülése nyomán. A kárpátaljai adminisztráció a Telegramon megerősítette a dróntámadás tényét. Becsapódás történt Huszt közelében is.

A dróncsapás részleges áramkimaradást okozott Majdanka településen és környékén, továbbá az alállomásból árammal ellátott egyik vasúti mellékvonal forgalmára is hatással volt.

Miroszlav Bilecskij, Kárpátalja kormányzója arról tájékoztatott, hogy az orosz hadsereg dróncsapást mért létfontosságú infrastrukturális létesítményekre Huszt és Ungvár járások területén, és ez sebesülést okozott egy embernek.

A lap által közölt beszámolók szerint a dróntámadás ennek ellenére mégis új szintet jelent, ugyanis orosz drónok ilyen messzire még nem jutottak el. Az eddigi legnagyobb és a fronttól legmesszebb jutott orosz találat egy rakétacsapás volt, ami az amerikai Flextronicsot érte Beregszásznál tavaly augusztusban.

Az ügyben Rónai Sándor, a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselője írt egy Facebook-posztot, azt firtatva, mi történik a Fideszben, amikor rosz drónok támadtak meg kritikus infrastruktúra-létesítményeket a Szlovákiával és Magyarországgal határos huszti és ungvári járásban, a nyugati Ivano-Frankivszk megyében pedig mintegy 11 ezer fogyasztó maradt áram nélkül. „Néma csendben sunnyognak persze. Aljas hazaárulók mindnyájan” – írta az ellenzéki politikus.

Előzőleg lapunk is beszámolt róla, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tűzszünetet javasolt húsvétra, Moszkva azonban elutasította azt, s helyette több száz drónnal támadta Ukrajnát az éjszaka. Az ukrán elnök szerint Oroszország összesen 339 drónt lőtt ki Ukrajnára éjjel, az északnyugat-ukrajnai Luck városát ért csapások kizárólag civil létesítményeket, élelmiszerraktárakat és egy lakóépületet értek.