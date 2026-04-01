„Régóta várunk valamilyen változásra, és nem tudnám elviselni annak a gondolatát, hogy a szavazatom nem ér célba”

2026-04-01 17:24:00 CEST

Több erdélyi Tisza-szavazó annyira nem bízik a levélszavazás tisztaságában, hogy inkább személyesen viszik el a borítékjukat Magyarországra.

Miközben a Fidesz helyi szövetségesei segítségével teljes gőzzel azon dolgozik, hogy begyűjtsön két mandátumot a határon túli magyarok voksaiból, a levélszavazás intézményének tisztaságába vetett hit a határon túli magyar ellenzéki szavazók körében olykor olyan alacsony, hogy inkább maguk viszik el a borítékjukat Magyarországra - derül ki a Transtelex cikkéből.

Erdélyben a levélszavazás lebonyolításában aktívan részt vevő, Kelemen Hunor vezette RMDSZ az, amely nem hagy kétséget afelől, hogy a Fideszt támogatja, s a párthoz köthető hálózatok mindent meg is tesznek azért, hogy a beérkező voksok akár két mandátumot is hozzanak a magyargyűlölő George Simionnal szövetséges kormánypártnak.

Mindeközben egyre több, a lapnak nyilatkozó erdélyi választó - akik jellemzően a Tisza Pártra szavaznak - úgy dönt, hogy inkább nem adja oda a borítékját az RMDSZ-eseknek, elviszi maga a szavazatát Magyarországra, s mint közölték, nem sajnálják az időt és az utazást sem, ha így biztosak lehetnek abban, hogy a szavazatuk valóban oda kerül, ahová szánták azt.

A Transtelex szerint a napokban több közösségi médiában terjedő felhívás is megjelent, amelyekben a megszólalók arra buzdítják ismerőseiket, hogy ne adják át szavazataikat közvetítőknek, hanem próbálják meg saját maguk eljuttatni azokat Magyarországra. Az egyik ilyen Facebook-bejegyzésben például ismertetik, hogy a levélszavazatokat nemcsak postán lehet feladni, hanem a választás napján Magyarországon, kijelölt urnákba is be lehet dobni, ezért például meg lehet kérni azokat az anyaországban élő erdélyi magyarokat, akik a húsvéti ünnepeket otthon töltik, hogy amikor visszautaznak Magyarországra, vigyék magukkal a családtagok és ismerősök levélszavazatát is.

A lap egyik marosvásárhelyi olvasója pedig azt mesélte, hogy az ő baráti körében - ahol szintén sokan a Tisza Pártra szavaznak - abban állapodtak meg, hogy összedobják a benzinpénzt a társaság egy tagjának, aki Budapestre utazik a voksokkal és leadja őket a Nemzeti Választási Irodánál.

„Nem nagy dolog, én amúgy is szeretek vezetni, és ha ezzel hozzá tudok járulni ahhoz, hogy biztosan odaérjenek ezek a szavazatok, akkor megéri. Két nap az egész, és szerintem fontos, hogy látszódjon: Erdélyből nem csak egyféle szavazat jön”

- nyilatkozta a Transtelexnek a sofőr.

Egy Szatmárnémetiben élő olvasó pedig áprilisra időzítette budapesti utazását, április 12-én leadja a család szavazatait és Magyarországon tölti az eredményvárót is. Mint jelezte, inkább ő se bízza a voksokat másra:

„Az RMDSZ-re biztos nem. Többször bizonyították, hogy bármire képesek, nyíltan próbálják befolyásolni a szavazást. Olyan szinten elvesztették a hitelüket, hogy egyszerűen nem tudok bennük megbízni”

- jelentette ki. Az eredményváróról szólva úgy fogalmazott: „Ez történelmi nap lesz, én ezt nem hagyom ki. Régóta várunk valamilyen változásra, és nem tudnám elviselni annak a gondolatát, hogy a szavazatom nem ér célba.”

A lap szerint olyan szavazó is akadt, aki inkább a román postának adta fel a szavazatát, szerinte ugyanis azt a szlogent, hogy ne bízzon a postában, az RMDSZ találta ki, hogy minél több levélszavazat náluk landoljon. Ő úgy véli, a román posta lassú, de legalább megbízható, így egy héttel korábban postára adta a voksát.

A Transtelex felidézi, hogy miközben Erdélyben a szavazatok begyűjtésében kulcsszerepet játszik az RMDSZ-hez köthető Eurotrans Alapítvány, már a 2022-es választások alkalmával óriási botrány lett abból, hogy Marosvásárhely határában elégetett levélszavazatokat találtak, amelyeken kivehető volt, hogy ellenzéki pártokra leadott voksok voltak - majd a hivatalos eredmények arról szóltak, hogy a külhoni magyar voksok csaknem 94 százaléka a Fideszre érkezett. A levélszavazási rendszer kritikája ezért a mostani felfokozott időszakban értelemszerűen megerősödött.