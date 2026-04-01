Tiltja a választási törvény, mégis rendőrökkel kampányol a drogügyi kormánybiztos

2026-04-01 17:28:00 CEST

Horváth László is szerepel Szókovács Péter gyöngyösi fideszes polgármester videójában, amelyben egy új szolgálati autót adnak át a városi rendőrkapitányságnak, és amelyben egy ponton jelzik, kire kell húzni az ikszet április 12-én. A Transparency International és a TASZ jogászai szerint a felvétel jogsértő lehet, valamint a rendőrök felelőssége is felmerül.

Szókovács Péter polgármester és a Fidesz gyöngyösi képviselőjelöltje, Horváth László átadtak egy új szolgálati autót a rendőrkapitányságnak, és az erről szóló videóban jelezték, hogy kire kell majd szavazni április 12-én – számol be a 24.hu.

Mint írja a lap, Szókovács Péternek, Gyöngyös fideszes polgármesterének a Facebook-oldalán kedden megjelent egy videó, amelyben Horváth Lászlóval, a Heves megyei 2-es választókörzet kormánypárti parlamenti képviselőjelöltjével – aki egyben drogügyi kormánybiztosként is dolgozik – egy új szolgálati autót, egy fehér Dacia Dustert adnak át a városi rendőrkapitányságnak.

A videó végén azonban narancssárga háttéren beúszik „A biztos választás!” szlogen, a parlamenti választás április 12-ei időpontja, a Fidesz felirat mellett pedig egy karikába húzott kék iksz is megjelenik.

Mécs János, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) választási jogi szakértője a lapnak azt mondta, a rendőrség kampányvideóban való felhasználásával Szókovács Péter megsérthette a választásra vonatkozó jogszabályokat. Mint kifejtette, a felvétel egyrészt a rendőrség pártatlanságába vetett bizalmat és az állami semlegességet, emellett a választási eljárási törvényt, annak a jelöltek és a jelölőszervezetek esélyegyenlőségét előíró szakaszát sérti.

Szerinte Horváth László felelőssége parlamenti képviselőjelöltként azonban nem egyértelmű a jogsértésben, mivel az sem világos, hogy milyen szerepet vállalt az anyag közösségi médiában való megjelentetésében. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország (TI) jogi vezetője pedig a lapnak arról beszélt, hogy a rendőrség felelősségét is felveti a videó, ugyanis az Alaptörvény értelmében politikai tevékenységet nem folytathatnak, miközben a jelölt kampányában való részvétel nyilvánvalóan ennek minősül.

„Ezzel együtt simán hivatkozhatnak arra, hogy nem ők tettek a videóra pártlogót, ellenben nyilván tudniuk kellett, hogy a kormánypárti jelölttel való videózás kampánycélokat fog szolgálni” – tette hozzá. Ligeti megítélése szerint a rendőrök szereplése a kampányvideóban mindenképp sérti az Alaptörvényt, és így jogellenes őket érintően is.

A rendőrök jogállásáról szóló törvény egyébként szigorúan szabályozza, hogy a rendőrök szolgálati idejükön kívül sem vállalhatnak politikai tartalmú közszereplést. Ez alól egy kivétel van: ha a rendőr maga indul jelöltként a választáson, jelen esetben azonban ilyesmiről nincs szó.

Mécs János szerint lehet, hogy az egyenruhások nem realizálták, hogy kampányvideót készítenek róluk. A rendőrök azonban kamera forgása esetén kötelesek érdeklődni afelől, hogy milyen céllal és formában fog megjelenni a tartalom. A szakértők egyetértettek abban, hogy az eset miatt érdemes kifogást benyújtani az illetékes helyi választási bizottsághoz, amely a fentiek alapján megállapíthatja a választási jog megsértését.