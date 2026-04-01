Freddie: Nem vagyok hajlandó kiszolgálni a propagandát

2026-04-01 22:04:00 CEST

Az állami médiában futó SzerencseSzombat műsorvezetőjeként is tevékenykedő énekes elmondta, többször is hívták már kormánypárti rendezvényekre énekelni, de mindig nemet mondott, mert ő másképp gondolkodik.

Interjút adott a Partizánnak az állami médiában futó SzerencseSzombat műsorvezetőjeként is dolgozó énekes, a Magyarországot 2016-ban az Eurovíziós Dalfesztiválon képviselő Fehérvári Gábor Alfréd, művésznevén Freddie. Az interjú apropója az volt, hogy az énekes a minap kommentben fogalmazott meg éles kritikát Vitályos Eszterrel szemben: a kormányszóvivő azon megjegyzését, melyben több tiszteletet követelt Gulyás Gergelynek a kormányinfón, úgy kommentálta, „semmilyen tiszteletet nem érdemeltek, Eszter. Semmilyet.”

Miután az állami médiában futó műsorok szereplőitől mégiscsak szokatlan az ilyesmi, az énekes nézeteiről a Partizán adásában beszélgettek. A 24.hu szemléje szerint Freddie Gulyás Mártonnak elmondta, a megjegyzése az egész kormányinfóra vonatkozott, mivel nagyon zavarja, hogy az Orbán-kormány képviselői egyes újságírókat nem hagynak kérdezni. Jóllehet, az adott kormányinfón éppen a gödi akkumulátorgyár ügye került szóba, Freddie pedig történetesen Gödön lakik.

Mint mondta, kézzel fogható retorzió egyelőre nem érte a kommentjéért, de figyelmeztetést már kapott. „Felhívott a SzerencseSzombat gyártásvezetője, aki azt mondta, hogy »Freddie, felhívtak«. Kérdeztem, ki hívott fel. Elmondta, hogy ki hívta fel. Miért hívtak fel? »Hát, hogy ne te csináld az április 11-i adást«. Mondom, jó, de ilyet nem kérhetnek, mert nem csináltam semmit” - idézte fel.

Az énekes jelezte: „alkotmányos jogot gyakorlok akkor, amikor emberként, akár közszereplőként, hozzászólok bizonyos dolgokhoz, amik nálam elérik az ingerküszöböt. Nem tudok mindenhez hozzászólni, mert életem is van, de ami szembejön és kiváltja belőlem az ingert, ahhoz eddig is hozzászóltam. De szerintem ez nem ok arra, hogy megkérjenek rá, hogy ne én csináljam azt a műsort.” A felvetést egyébként azért is furcsállta, mert általában hetekkel korábban leegyeztetik a forgatásokat, és azokon a szombatokon, amikor műsort vezet, fellépést sem vállalhat.

Az interjúban Freddie elmondta azt is, hogy külsősként, kizárólag szombatonként dolgozik a köztelevíziónak, egyetlen műsorban. Az adást csak levezényli, a műsorkészítési kérdésekbe nincs beleszólása, miképp általánosságban az állami média működésébe sem.

„Nagyon fontos lenne a választások kimenetelétől függetlenül rendbe tenni azt, hogy egy munkahely és a pártpropaganda bármi jellegű kiszolgálása között irgalmatlan különbség van. Én azt látom, ha egy civil ember tudomására jut, hogy valaki az MTVA kötelékében dolgozik, abban a pillanatban odavágják, hogy NER-es, meg Fidesz-bérenc, és a többi. Ennél távolabb semmi nincs a valóságtól, ez nem így működik”

- fejtette ki. Megjegyezte, már a közös munka kezdetén jelezte, hogy nem szeretne állományba kerülni, mivel szabadelvű embernek tartja magát, és nem akar részt venni olyasmiben, amihez nincs kedve, vagy ami az elveivel nem egyeztethető össze.

Ezen a ponton az énekes kitért arra is, hogy többször hívták már fideszes eseményekre: néhány hete Orbán Viktor megbízásából keresték fel, de kapott már felkérést mandineres és DPK-eseményen való fellépésre is, azonban mindre nemet mondott. Ugyanis, mint fogalmazott, ő másképp gondolkodik. „Nem vagyok hajlandó kiszolgálni a propagandát” - szögezte le, majd kérdésre megjegyezte azt is, hogy más pártok felkérését is visszautasítaná.

Ami az állami média működését illeti, Freddie elmondta, zavarja az egyenlőtlen tájékoztatási gyakorlat és az sem érdekli, ha emiatt holnap kirúgják. „Ha ennek az lesz a vége, hogy engem kitesznek a SzerencseSzombatból, én nagyon szívesen eljövök” - jelentette ki. Ha elküldik, az viszont legitimálni fogja azt, amit gondol, és amit sokan mások is gondolnak a rendszerről.

Az énekes korábbi kommentjére egyébként Vitályos Eszter is reagált, mondván, nem ismeri Freddie-t, az állami média pedig azt közölte, nem tartják összeegyeztethetőnek az etikai kódexükkel és belső szabályzatával, hogy állományban lévő műsorvezető nyilvános felületen véleményt nyilvánítson közéleti, politikai témában, Freddie pedig nem is egyeztetett senkivel a kommentje megírása előtt, azonban 2021 december vége óta nem áll semmilyen jogviszonyban az MTVA-val, így elviekben a retorzió sem lehetséges részükről.