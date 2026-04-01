Még a Nézőpont Intézet szerint sem szerez budapesti mandátumot a Fidesz, bukás vár Vitályos Eszterre, Menczer Tamásra és Németh Balázsra

2026-04-01 14:05:00 CEST

A Fidesz-KDNP számára vélhetően legkedvezőbb forgatókönyvvel számoló kormányközeli intézet mandátumbecslése alapján is eddig megingathatatlannak hitt választókerületekben nyerhet a Tisza Párt.

Mint megírtuk, a minap a kormányközeli Nézőpont Intézet a választástörténeti adatok, az országos közvélemény-kutatások, valamint a 2026 során több választókerületben végzett saját felmérések alapján közzétett egy mandátumbecslési előrejelzést, amely a 106 választókerület közül 66-ban a kormánypártok jelöltjeinek győzelmét jósolta.

A Nézőpont választási térképe több szempontból is figyelemre méltó. Ha abból indulunk ki, hogy ez a Fidesz-KDNP számára most legkedvezőbbnek tűnő forgatókönyv, akkor az látszik, hogy kezdik felkészíteni egyes képviselőiket, illetve támogatóikat a megingathatatlannak hitt helyek elveszítésére – mutat rá cikkében a 444.

A kormánypárti intézet előrejelzése szerint ugyanis elveszíti egyéni mandátumát Vitályos Eszter kormányszóvivő (Pest megye 4. oevk), Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója (Pest megye 3. oevk), valamint Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője is (Budapest 13. oevk).

A Nézőpont előrejelzése alapján veszíteni fog Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter is (Pest megye 6.), aki a listán 51. helyen van, így a lap szerint szinte elképzelhetetlennek tűnik a parlamentbe jutása. De akadnak itt további érdekes megállapítások is:

A Fidesz 1998 után elveszíti Debrecent (a város és térsége három egyéni mandátumából kettőt is vihet a Tisza).

A Nézőpont szerint egyetlen budapesti mandátumot sem szerez a Fidesz, viszont a zuglói választókerületben függetlenként is nyerhet Hadházy Ákos, aki az „óellenzékből” egyedüliként szerez egyéniben mandátumot.

Mindkét pécsi egyéni mandátumát elbukja a Fidesz a kormánypárti intézet szerint, ami azt jelenti, hogy Hoppál Péter is kiesik a parlamentből.

Két egyéni körzetet nyerhet Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Tisza, és elviheti mindkét miskolci mandátumot, emellett a veszprémi, valamint az egyik győri, illetve kecskeméti mandátumot is elbukja a Fidesz.

A Nézőpont számaival szemben az összes független közvélemény-kutató Tisza-előnyt mér. Mint arról lapunk is beszámolt, szerdán a 21 Kutatóközpont tett közzé legfrissebb felmérését, amely szerint a két nagy párt között március végén nyílt a legnagyobbra az olló: a Tiszának mintegy 900 ezerrel több belföldi szavazója van, mint a Fidesznek. A 21 Kutatóközpont mandátumkalkulátora nagyon magabiztos, de még mindig nem kétharmados Tisza-győzelmet jósol jelen pillanatban – a becslés szerint Magyar Péterék pártja Tisza 129, a Fidesz (a nemzetiségi képviselővel együtt) 64, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumra számíthatna.