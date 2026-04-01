„Alig találjuk a szavakat” - Reagált a Hintalovon Alapítvány Szabó Bence felajánlására

2026-04-01 21:00:00 CEST

Az összeget a gyerekekkel szembeni szexuális visszaélésekkel kapcsolatos munkánkra fordítjuk - közölte az alapítvány.

Vannak pillanatok, amikor egy szakmai elismerés a legváratlanabb helyről érkezik, és úgy meghatódunk tőle, hogy alig találjuk a szavakat - kommentálta a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány, hogy Szabó Bence, a Tisza Párt informatikusai elleni titkosszolgálati akcióról kitálaló volt rendőrszázados nekik adományozza az ő megsegítésére összegyűjtött tekintélyes összeg egy részét.

„Szabó Bence, volt rendőrszázados, a számára gyűjtött adomány egy részét nekünk (is) felajánlotta, ami egyszerre felemelő, megerősítő, bátorító és elismerő. Köszönjük neki! A felajánlott összeget a gyerekekkel szembeni szexuális visszaélésekkel kapcsolatos munkánkra fordítjuk” - közölte az alapítvány.

A karrierje mellett szabadságát is kockára tevő volt rendőrszázados a Telexnek adott interjújában jelentette be, hogy a számára összegyűjtött adományok egyik kedvezményezettje a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány lesz. Szabó Bence számára eredetileg ügyvédi költségeinek és hiteltörlesztésének fedezésére indítottak adománygyűjtést. Ennek eredeti célkitűzése 12 500 euró, nagyjából 5 millió forint összegyűjtése volt 90 nap alatt, azonban a magyarok által felajánlott összeg pillanatok alatt ennek a többszörösére nőtt, mire a nyomozószázados bejelentette, hogy a számára felajánlott összeg jelentős részét jótékony célokra fogja továbbadni. Vasárnap le is zárták az adománygyűjtést, ez idő alatt mintegy 730 ezer eurót, vagyis csaknem 280 millió forintot ajánlottak fel a részére.