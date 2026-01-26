Toroczkai László: A Tisza Párt a választásokig csúcsra fogja járatni a Fidesz-Mi Hazánk koalíciós hazugságait

Fidesz;Lázár János;Fidesz-KDNP;koalíció;Toroczkai László;Mi Hazánk Mozgalom;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-01-26 16:16:00 CET

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke azután szólalt meg, hogy Magyar Péter hétfőn azt állította, Lázár János lehet a Fidesz-Mi Hazánk koalíció miniszterelnök-jelöltje.

„Magyar Péter mai posztjával ráfordult a Mi Hazánk szavazóira, de ugyanezt teszi Lázár János és Orbán Viktor is. Mindkét párt tudja ugyanis, hogy hárompárti Országgyűlés lesz az áprilisi választások után, és a Mi Hazánknak sokkal több szavazója van, mint amit a kamu közvélemény-kutatásokkal sugallni szeretnének” – állította hétfőn az X-en közzétett bejegyzésében Toroczkai László.

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke ezzel Magyar Péter mai Facebook-posztjára reagált, amelyben azt állította, hogy Lázár János lehet a Fidesz-Mi Hazánk koalíció miniszterelnök-jelöltje. A Tisza Párt elnöke értesülését semmiféle konkrétummal és bizonyítékkal nem támasztotta alá, hanem arra alapozta, hogy nem véletlen elszólásról beszélhetünk, amikor a Fidesz második embere a felvidéki magyarok, a szegények és a nők után a roma honfitársainkat is megalázta. Magyar Péter szerint továbbá az is aligha véletlen, hogy „a Mi Hazánk politikusai folyamatosan szerepelnek a propagandamédiában és soha semmilyen lejáratás nem indult ellenük”.

„A Tisza Párt ezért a választásokig csúcsra fogja járatni a Fidesz-Mi Hazánk koalíciós és szatellitpártos hazugságait, amelyet immáron mesterséges intelligenciával gyártott kamu képekkel és videókkal is terjesztenek a világhálón. A Tisza Párt pontosan olyan módszereket használ, mint a Fidesz. Ez persze nem meglepő az atlantista Fidesztől. (…) Tudják, ha sokat ismételgetnek egy hazugságot, akkor azt a hazugságot előbb-utóbb kezdik elhinni az emberek”

– közölte Toroczkai.

Azt azonban ő is elismerte, hogy a Fidesz igyekszik elcsábítani a Mi Hazánk szavazóit. Azt írta: „Lázár János hangzatos beszólásokkal próbál radikális nemzetinek látszani, Orbán Viktor pedig a Mi Hazánk egyre sikeresebb német szövetségesének, az AfD-nek udvarol. De mindkét párt mögött álló médiabirodalom ugyanúgy próbál teljesen elhallgattatni.” Azonban hozzátette: „A fideszes zászlóshajóban, a TV2-ben soha nem szerepelek, ki vagyok tiltva, ahogy a Tisza Pártot röpítő fő globalista médium, a Facebook felületén is tiltanak, még oldalam sem lehet.” Toroczkai posztja végén azt ígérte, ők lesznek azok, akik a „liberálglobalista, szemfényvesztő Tisza Párt, valamint a romlott Fidesz teljhatalmát” is meg fogják akadályozni.

A Fidesz egy éve több döntéssel – például a készpénzhasználat alkotmányba foglalásával vagy a Budapest Pride betiltásával – hízelgett már Toroczkai László pártjának. Ennek nyilvánvaló oka az eshetőség, hogy a kormánypártok a Tisza ellenében elveszítik a kétharmados vagy akár az abszolút többségét a 2026. április 12-i parlamenti választáson. Orbán Viktor egyébként az Országgyűlés 2025. tavaszi ülésszakát megnyitó parlamenti beszédében kvázi megdicsérte a Mi Hazánk Mozgalmat, mondván, az egyedüli ellenzéki párt, amelyik nem áll perben Magyarországgal.