Magyar Péter: A Mi Hazánk több tucat helyen visszaléptetheti jelöltjeit a Fidesz javára

2026-03-26 18:53:00 CET

A Tisza Párt elnökének információja egybevág a fideszes Lázár János minapi kampányfórumán a két jobboldali, szélsőjobboldali párt közötti összefogásról hangoztatott gondolatokkal.

Lázár János ma már nyílt koalíciós ajánlatot tett a Mi Hazánknak – mondta Magyar Péter országjárásának szentendrei állomásán a 24 tudósítása szerint. A Tisza Párt elnöke szerint ugyanis a Mi Hazánk–Fidesz koalíció a a hatalom kísérlete arra, hogy megossza az ellenzéket. – Pontos tudomásunk van arról, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk tárgyalnak egymással és több tucat helyen valószínűsíthető, hogy Toroczkaiék visszaléptetik a jelöltjeiket, különböző ajánlatokért és csereberéért – idézte a portál az ellenzéki vezetőt, aki korábban sem volt jó véleménnyel a Torczkai László vezette Mi Hazánkról, azt a kormány szatellitpártjai közé sorolva.

Amint lapunk is beszámolt róla, két nappal ezelőtt Lázár János építési és közlekedési miniszter Úrhidán tartott Lázárinfó Expresszt, azaz választási kampányfórumot, amelynek egy pontján nyíltan beszélt arról, hogy szerinte a Fidesznek össze kell fognia a Mi Hazánk Mozgalommal.

– Szerintem a szuverenitáspárti politikusoknak először össze kell fogni. Szuverenitáspárti politikusoknak tekintem a mi hazánkosokat és a fideszeseket is. Meg kell fontolni azt, hogy a szuverenitáspárti politikusok a jövőben együtt tudnak-e gondolkodni, együtt tudnak-e dolgozni. De mások is csatlakozhatnak ehhez, mert nem az a lényeg, hogy melyik pártban vagy, hanem hogy Magyarország szuverenitását tartod fontosnak, vagy pedig éppenséggel Magyarország szuverenitásáról másképpen gondolkodsz. Ez szerintem egy nagyon lényeges mondás és egy nagyon fontos pont – mondta a Fidesz egyik vezető politikusa.

Ugyanakkor Toroczkai László a Népszavának adott, szerdán megjelent interjújában még azt bizonygatta, hogy nem fog koalícióra lépni egyik nagy párttal sem, sőt egyik párt győzelmét sem látná szívesen, csak a sajátjáét. – Ha elégedettek lettünk volna a Fidesszel vagy azokkal a balliberálisokkal, akik most beolvadtak a Tiszába, akkor nem alapítunk pártot – mondta, és azzal bírálta az ellenfeleit, hogy mindketten keményen dolgoznak azon, hogy elvegyék a szavazóikat.