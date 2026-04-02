Az ellenzéki szavazók fele szerint a Fidesz csak csalással nyerhet, de a fideszesek egyharmada ugyanezt gondolja a Tisza Pártról

választás;Fidesz;felmérés;bizalmatlanság;Tisza Párt;

2026-04-02 08:09:00 CEST

A két nagy párt szavazóinak jelentős része megkérdőjelezné a választás eredményét, ha a másik oldal nyerne.

A Tisza Párt szavazóinak több mint kétharmada úgy látja, hogy a Fidesz csak csalással tudná megnyerni az április 12-i országgyűlési választást, miközben a kormánypárti tábor több mint harmada gondolja azt, hogy Magyar Péterék kizárólag tisztességtelen módon juthatnának hatalomra - derül ki abból a felmérésből, amelyet a Telex megbízásából készített a 21 Kutatóközpont.

A felmérés arra kereste a választ, mit várnak a választók a Fidesz, illetve a Tisza győzelmétől, és a társadalom szerint milyen következményekkel járna az ország számára, ha Orbán Viktor vagy Magyar Péter nyerne. Mivel a kutatás során magától értetődőnek tartották, hogy a saját oldal győzelme esetén mire számítanak a válaszadók, a Fidesz esetleges győzelméről a nem kormánypártiakat, a Tisza sikeréről pedig a nem Tisza-szavazókat kérdezték.

A nem kormánypárti szavazók csaknem fele, 48 százaléka szerint a Fidesz csak csalással tudná megnyerni a választást. Negyedük úgy véli, hogy Orbán Viktor pártja tiszta versenyben is győzhetne, bő negyedük pedig nem tudott véleményt mondani.

A Tisza szavazóinak 70 százaléka szerint a Fidesz csak törvénytelen eszközökkel juthatna többséghez, 23 százalékuk szerint azonban erre szabályos körülmények között is képes lehet. A párt nélküliek 60 százaléka nem tudott állást foglalni, a fennmaradó 40 százalék pedig 22:18 arányban inkább afelé hajlik, hogy a Fidesz tisztességesen is nyerhet.

Akik nem a Tiszára szavaznak, jóval kisebb arányban, mindössze 18 százalékban feltételeznék, hogy a Tisza csak csalással győzhetne. 44 százalékuk nem alakított ki véleményt, ami főként a párt nélküliek magas arányával magyarázható. A kormánypártiak megosztottak: 35 százalékuk szerint a Tisza csak csalással nyerhetne, 30 százalékuk szerint viszont erre tisztességes körülmények között is lenne esélye. A párt nélküliek 2 százaléka gondolná úgy, hogy a Tisza győzelméhez csalás kellene, 36 százalékuk szerint ez anélkül is elképzelhető. Az adatok alapján a Tisza támogatói kétszer akkora arányban feltételeznének csalást a Fidesz sikere esetén, mint a fideszesek a Tisza győzelménél: előbbiek körében ez 70 százalék, utóbbiaknál 35 százalék. A kormánypártiaknál emellett nagyobb a bizonytalanság is, mert harmaduk nem foglalt állást, míg a Tisza szavazóinál ez csak 7 százalék.