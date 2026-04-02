Hadházy Ákos újabb fotókat posztolt, szerinte beteges, hogy a hatvanpusztai Orbán-birtokon Szent Mihály szobrát tették a könyvtár kandallójára

Szent Mihály szobrát helyezte el a miniszterelnök a hatvanpusztai könyvtár kandallójának tetejére - közölte egy csütörtöki Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos.
A független országgyűlési képviselő szerint „kell ez egy szerény mezőgazdasági üzembe, enélkül nincs is igazi tsz-központ” Magyarországon. Az ellenzéki politikus betegesnek tartja a szimbolikát, a képen látható alkotás ugyanis az arkangyalt ábrázolja, amint legyőzi a sárkányt. A jelenet a keresztény ikonográfia egyik legismertebb motívuma, amely a jó és a gonosz küzdelmét szimbolizálja. Mihály az angyalok és arkangyalok vezetője. Többször is úgy ábrázolják, mint a mennyei seregek vezetőjét és Izrael fiait segítő harcost - ismertette.Hadházy Ákos: Hatvanpuszta minden szobájára jut egy cserépkályha, azokba pedig egy falunyi tűzifa
Feltételezése szerint Orbán Viktor vagy Lévai Anikó is érezhette, hogy „ez azért gáz”, mert az építkezés későbbi szakaszában készült képen már nem látszik a szobor. Felidézte, hogy a miniszterelnök felesége sokszor átépíttetett már kész dolgokat - például csempéket veretett le vagy éppen kültéri ajtókat cseréltetett nagyobbra. A képviselő jelezte, hogy az általa közzétett képeken nem látszanak a könyvtár kazettás mennyezetének képei sem. Ezekről az akkor ott dolgozó munkások azt mondták, hogy az egyik raktárhelyiségben vannak letárolva a bútorok mellett. Hadházy Ákos információi szerint ezek az erdélyi Gógánváralja templomának kazettás mennyezetéről származó festmények, amelyeket a Nemzeti Galériában tárolnak. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy Hatvanpusztán a másolatok vannak belőlük.