Hadházy Ákos újabb fotókat posztolt, szerinte beteges, hogy a hatvanpusztai Orbán-birtokon Szent Mihály szobrát tették a könyvtár kandallójára

könyvtár;fotók;Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;

2026-04-02 11:50:00 CEST

Újabb részletek derültek ki, milyen luxustárgyak találhatók a közpénzen felhúzott birtokon.

Szent Mihály szobrát helyezte el a miniszterelnök a hatvanpusztai könyvtár kandallójának tetejére - közölte egy csütörtöki Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő szerint „kell ez egy szerény mezőgazdasági üzembe, enélkül nincs is igazi tsz-központ” Magyarországon. Az ellenzéki politikus betegesnek tartja a szimbolikát, a képen látható alkotás ugyanis az arkangyalt ábrázolja, amint legyőzi a sárkányt. A jelenet a keresztény ikonográfia egyik legismertebb motívuma, amely a jó és a gonosz küzdelmét szimbolizálja. Mihály az angyalok és arkangyalok vezetője. Többször is úgy ábrázolják, mint a mennyei seregek vezetőjét és Izrael fiait segítő harcost - ismertette.

Feltételezése szerint Orbán Viktor vagy Lévai Anikó is érezhette, hogy „ez azért gáz”, mert az építkezés későbbi szakaszában készült képen már nem látszik a szobor. Felidézte, hogy a miniszterelnök felesége sokszor átépíttetett már kész dolgokat - például csempéket veretett le vagy éppen kültéri ajtókat cseréltetett nagyobbra. A képviselő jelezte, hogy az általa közzétett képeken nem látszanak a könyvtár kazettás mennyezetének képei sem. Ezekről az akkor ott dolgozó munkások azt mondták, hogy az egyik raktárhelyiségben vannak letárolva a bútorok mellett. Hadházy Ákos információi szerint ezek az erdélyi Gógánváralja templomának kazettás mennyezetéről származó festmények, amelyeket a Nemzeti Galériában tárolnak. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy Hatvanpusztán a másolatok vannak belőlük.