A BRFK szerint nem volt bűncselekmény, hogy valaki bekamerázta a szobát, ahol Magyar Péter lefeküdt Vogel Evelinnel

2026-04-02 09:48:00 CEST

Az asztalon lévő fehér por miatt azonban folyik az eljárás.

Elutasították azt a feljelentést, amely egy VII. kerületi, Erzsébet körúti apartman hálószobájában felszerelt kamera miatt érkezett - közölte a rendőrség a hvg érdeklődésére.

A hálószoba arról vált ismertté, hogy a Radnai Márk nevét viselő honlapon fényképet tettek közzé a helyiségről, szexvideót ígérve Magyar Péterről .Az ellenzéki politikus nem sokkal később bejelentette, hogy 2024 augusztus 2-3 éjjelén egy nyári bulija után járt a lakásban többedmagával, az akkor már csak volt barátnőjével, Vogel Evelinnel konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek. Ennek a helyszíne volt a bekamerázott szoba. Magyar Péter elmondása szerint a lakásban volt kábítószer, vagyis fehér por egy asztalon, de ő nem fogyasztott belőle.

A rejtett kamera miatt tett feljelentést március 12-én utasították el arra való hivatkozással, hogy nincs szó bűncselekményről, a gyanúja hiányzik.

Azt a Népszava írta meg először, hogy az apartman tulajdonosa egy NER-milliárdos felesége. Ő úgy nyilatkozott, hogy nem volt tudomása arról, mi történhetett a lakásban, jogi képviselője szerint az ominózus éjszakán az apartmannak egy külföldi bérlője volt, érkezése előtt és után is alaposan takarítottak, de nem találtak semmilyen képrögzítésre alkalmas eszközt, ilyesmi pedig a lakás felszereltségének sem része.