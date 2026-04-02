Gulyás Gergely kitartóan bagatellizálja a Szijjártó–Lavrov-beszélgetések tartalmát

Az ATV a Szijjártó-Lavrov ügyről kérdez.
Gulyás Gergely szerint államellenes bűncselekményről beszélhetünk. Ilyen esetben nincs helye politikai mérlegelésnek, mert egy idegen állammal való együttműködés a magyar külügyminiszter lehallgatása érdekében és a lehallgatás anyagának nyilvánosságra hozatala „tényállásszerű" magatartás. Hozzátette, hogy Szijjártó Péter azt tette, amit nyilvánosan is képvisel, és felidézte: két évvel ezelőtt, amikor ez vádként megjelent, még nem volt sem lehallgatás, sem hanganyag, egy 2020-as beszélgetésről volt szó, amikor még a háború sem tört ki. Kiemelte, hogy akkor a Külgazdasági és Kügyminisztérium közleményben jelezte: helyes, ha Magyarország két olyan ország között, amellyel diplomáciai kapcsolatban áll, közvetíteni tud, mert ez a diplomácia lényege. Úgy értékelt, hogy már akkor is ugyanazt az álláspontot képviselték, amikor nem lehetett tudomásuk arról, hogy egy idegen állammal kapcsolatot tartó újságíró közreműködésével lehallgatás történik, és az anyagot nyilvánosságra hozzák.
Szerinte nem ismert, milyen politikai hatása lesz a Volodimir Zelenszkij által elrendelt „olajblokádnak", de azt állította, hogy ezzel a lépéssel az ukrán elnök ártani akart a magyar kormánynak. Kifejtette, hogy Ukrajna egy olyan kormányt szeretne Magyarországon, amely támogatja az ukrán uniós csatlakozást és nem akadékoskodik ukrán ügyekben, és ennek érdekében választott eszközt, amelynek hatékonysága majd később derül ki. Hozzátette, hogy az időközben nyilvánosságra került hanganyag szerinte semmi olyat nem tartalmaz, ami ellentmondana annak, amit az Orbán-kormány a nyilvánosság előtt képvisel, mert ugyanazt teszik a nyilvánosságon kívül is.