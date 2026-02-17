Óriásplakátkampányt indít a Demokratikus Koalíció a határon túliak szavazati jogának elvételéről

szavazati jog;határon túli magyarok;Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;

2026-02-17 15:52:00 CET

Az ellenzéki párt szerint mindenesetre már félmillióan vannak azok, akik azért regisztráltak, hogy hatalomban tartsák Orbán Viktort.

Óriásplakátokon hirdeti a Demokratikus Koalíció (DK), hogy elvenné a határon túliak szavazati jogát - derül ki egy lapunknak is elküldött közleményéből.

A hirdetésen a „500 000 határon túli már regisztrált a választásra, hogy hatalomban tartsák Orbánt. Csak a DK venné el a határon túliak szavazati jogát!” feliratot lehet látni.

Dobrev Klára tájékoztatása szerint az óriásplakátok a következő hetekben fognak feltűnni az utcákon. Az ellenzéki politikus arról beszélt, már csaknem félmillióan regisztráltak a választásra a határon túlról, ami kétszerese a 2022-ben határon túlról szavazók számának. Közlése szerint mivel a levélszavazatokat immár határon túli, Fidesz-közeli szervezetek is visszaküldhetik, a 2026. április 12-i parlamenti választáson várhatóan rekordmennyiségű szavazatot kap a Fidesz határon túlról. Felidézte, hogy négy évvel korábban a levélszavazatok több mint 94 százaléka a Fideszt támogatta, és álláspontja szerint idén is hasonló arány valószínű; hozzátette, hogy a határon túliak szavazati jogát jelenleg kizárólag a baloldal ellenzi. Arra is figyelmeztetett, hogy a határon túlról érkező voksok akár akkor is hatalomban tarthatják az Orbán-rendszert, ha a határokon belül a választók többsége valamely ellenzéki pártra szavaz.

A Demokratikus Koalíció célja a határon túliak szavazati jogának megszüntetése, arra hivatkozva, hogy ne dönthessen az, aki soha nem élt, nem dolgozott és nem adózott Magyarországon, valamint nem viseli döntése következményeit. Jelezte, egyedül ők vállalják a szembenállást az orbáni ideológiával és világképpel. Állítása szerint a Fidesz, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Mi Hazánk Mozgalom és a Tisza Párt - nemcsak fenntartanák, hanem akár tovább is könnyítenék ezt a szavazati jogot.