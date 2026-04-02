„Amit most csinálnak önökkel, az politikai megrendelés” – majdhogynem mindent pontosan tudott Theo, mi fog történni Gundalffal az Alkotmányvédelmi Hivatalban

2026-04-02 14:16:00 CEST

Kezd egy kicsit sok lenni a rendkívül titokzatos, de inkább csak nagyon bornírt művésznevekből, mindenesetre Theo azt állította, ő maga is az Alkotmányvédelmi Hivatalban dolgozik. Gundalf a Tisza Pártnak az az informatikusa, akire a titkosszolgálat rászállt, hátha sikerül Magyar Péter politikai alakulatát bedönteni.

Egy rejtélyes, Theo néven bemutatkozó illető előre figyelmeztette Gundalfot, hogy meg fogják keresni, és be fogják hívni egy informális beszélgetésre az Alkotmányvédelmi Hivatalba, valamint házkutatást is fognak tartani nála - derül ki a 444 cikkéből.

A Tisza Párt informatikusa, a nemrég nyilvánosság elé álló Hrabóczki Dániel eleinte bizalmatlan volt, azonban belement a beszélgetésbe, és bevonta a párt másik informatikusát, Buddhát is. Az ismeretlen pedig idővel több olyan információval látta el őket, amely arra engedett következtetni, hogy valóban az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkatársa.

„Amit most csinálnak önökkel, az politikai megrendelés. Én nem erre esküdtem fel” – írta az egyik üzenetben.

Arról is írt, hogy Gundalfot tudatosan távolították el a belső irodából, később pedig megszakadt a munkakapcsolata a párttal..Ez azt követően történt, hogy Magyar Péter arról beszélt a Telexnek, egy katonai kémszoftvert találtak a Tisza Párt számítógépén, Theo szerint pedig ezután biztosak lettek benne. Henry és Gundalf közt megszakadt a kapcsolat.

Július elsején pedig megérkezett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) hotline-jára a bejelentés, majd zajlott a házkutatás. Theo szerint egy bizonyos Elda áll a háttérben, aki a kapcsolattartók főnöke. Ő irányítja Johnsont, Judyt, Henryt és Kendricket. Róluk nem derült ki, hogy kicsodák. Theo szerint volt egy másik gárda is, amely Radnai Márkkal kapcsolatban végeztek hasonló munkát, egy „korábbi, elhibázott projekt” keretein belül.

Az ismeretlen azzal magyarázta a titkosszolgálatok informatikusok iránti érdeklődését, hogy Gundalf szerintük remek eszköz lett volna arra, hogy még erősebben támadhassák a Tisza Pártot azzal a narratívával, hogy az ukránok irányítják. Hogy akkor mégis miért nem tartották bent a szervezetben, Theo azt felelte, hogy „olyan, mintha a projekt felét vadbarmok kezelnék. Hozzátette, lehet, hogy van valami terv a háttérben, csak azt kihúzták a papírokból, vagy ő még nem látta. Azt is elismerte, hogy rá is veszélyt jelent a kapcsolatfelvétel, de már felkészült erre is, mivel nem most hozta meg a döntést. Szólt arról is, hogy a gyermekpornográfia miatt indított eljárás csak „befenyítés”, és ha azt látják, hogy nem hátrálnak, akkor lehet, hogy keményebben is lépnek.





Theo azt is írta, hogy a Tisza különböző budapesti irodáiba lehallgatási eszközöket telepítettek vagy terveztek telepíteni: az egyik iroda esetében a környező objektumok szolgáltak fedett megfigyelőállásként, ám máshová sikerült valamilyen eszközt is bejuttatniuk. „Valószínű, hogy keresni fognak az AH-tól, akár újabb kutatás és lefoglalás is szóba jöhet” - írta Gundalfnak a hivatal megkeresése előtt. Szólt arról is, hogy a poligráfos vizsgálat eredménye problémát okoz nekik, és ezzel jócskán megnehezült a „bizonyítási vonal”.

Azt tanácsolta Gundalfnak, hogy ne menjen be még egyszer az Alkotmányvédelmi Hivatalhoz. Később már nem jelentkezett többé.