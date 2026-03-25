Török Gábor a Tisza Párt elleni titkosszolgálati műveletről: Messze túlmegy minden határon

2026-03-25 16:30:00 CET

A politikai elemző olyan határátlépésről beszél, amelytől mindenkinek érdemes elhatárolódni, legyen az akár fideszes, akár tiszás, akár másmilyen.

„Ez nem szép vagy csúnya, nem esztétikai kérdés, nem nézőpont kérdése, nem a játék része. Messze túlmegy minden határon” – így reagált Török Gábor arra, hogy szerdán a nyilvánosság elé lépett a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozója, aki szerint egy titkosszolgálati csoport állt a Tisza Párt bedöntésére irányuló művelet mögött.

A politikai elemző szerint a politikai nyilvánosság, és különösen a választási kampány tele van hazugságokkal, féligazságokkal, csúsztatásokkal. Hozzátette, a politikai események egy része csúnya, manipulált, és sok minden messze áll attól, amit a hétköznapi ember tisztességesnek, sportszerűnek gondol.

„Az azonban, amiről ez a nyomozó beszél, nagyon más. Állami, titkosszolgálati eszközökkel beavatkozni egy ellenzéki párt életébe, informatikusokat beszervezésre bírni, majd állami szerveket használni zsarolásukra, nem a normális politikai élet része. Olyan határátlépés, amelytől mindenkinek, legyen az akár fideszes, akár tiszás, akár másmilyen, érdemes elhatárolódni”

– írta Török Gábor a Facebok-oldalán közzétett posztjában.

Az ügy előzménye, hogy szerdán nyilvánosság elé állt a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának nyomozója, akivel a Direkt36 február elején készített egy interjút, miközben a lap Tisza Párt bedöntésére irányuló titkos műveletről és a párt informatikusai ellen titkosszolgálati nyomásra zajló nyomozásról szóló cikken dolgozott.

A cikk kedd reggeli megjelenése után Szabó Bencénél házkutatást tartottak a rendőrök az NNI-nél lévő munkaállomásán és később a lakásában is, ezt követően a Központi Nyomozó Főügyészségen hivatali visszaélésre hivatkozva gyanúsítottként hallgatták, a tegnap történtek után a mai nappal jogviszonyát megszüntették. A felvétel készítésének idején Szabó még a rendőrség állományában volt, és az interjúban részletesen elmeséli, hogy miként nézett ki a Tisza Pártot érintő művelet belülről, és hogyan gyakorolt nyomást munkájára a Rogán Antal által felügyelt titkosszolgálati szerv, az Alkotmányvédelmi Hivatal.

Szabó elmondta, hogy a kollégáival együtt meg voltak győződve arról, hogy a Tisza elleni beszervezési művelet valamilyen titkosszolgálati akció, és bár közvetlen bizonyítékuk nem volt rá, az Alkotmányvédelmi Hivatalt gyanították a háttérben. Szabó szerint nyilvánvaló, hogy egy titkosszolgálati csoport állt a Tisza elleni művelet mögött.

A Direkt36 cikke nyomán kedden lapunk is beszámolt róla, hogy szervezett akció zajlott a Tisza Párt informatikai rendszerének megbénítására, majd amikor azt az ellenzéki párthoz köthető személyek le akarták leplezni, titkosszolgálati nyomásra eljárás indult ellenük. Az Alkotmányvédelmi Hivatal erre válaszul tegnap este feloldotta a Tisza Párt informatikusairól szóló információk titkosítását. A dokumentumból egy furcsa kémtörténet rajzolódik ki, és bár a leírtak egy része megerősíti a Direkt36 cikkében foglaltakat, a Tisza Párt egy betűvel sem szerepel benne.