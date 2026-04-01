Orbán Viktor Donald Tusknak: Volt idő, amikor te ugyanezt tetted Lengyelországért

2026-04-01 22:45:00 CEST

A miniszterelnöknek nem tetszett egy videó, amelyben a lengyel kormánypárt azt fejtegeti, Orbán Viktor Vlagyimir Putyin oldalán kivonult Európából.

Donald Tusknak üzent Orbán Viktor az X-en, miután a lengyel miniszterelnök pártja, a Polgári Koalíció egy videóbejegyzést tett közzé, amely az ellenzékbe szorult Jarosław Kaczyński-féle Jog- és Igazságosságot (PiS) bírálja a Fidesszel való kapcsolatai miatt, felidézve az Orbán-kormány Vlagyimir Putyinhoz való lojalitását.

„Orbán Putyinnal szövetkezve már rég kivonult Európából” - áll a bejegyzésben, amely hozzáteszi, nem engedhetik, hogy Orbán Viktor szövetségesei ugyanezt a sorsot szánják Lengyelországnak.

A magyar miniszterelnök erre Donald Tusknak címezve úgy reagált: „Kedves Donald Tusk, azon elmélkedem, hogy ez a videó Lengyelországban, vagy a főnökeiteknél, Berlinben készülhetett-e. Én azért állok ki, ami a legjobb a magyaroknak. Volt idő, amikor te ugyanezt tetted Lengyelországért” - közölte a miniszterelnök, majd sorait a lengyel-magyar, két jóbarát - fordulattal zárta, amely történelmi barátságot speciel pont az Orbán-kormány oroszpártisága lökte lényegében soha nem látott mélypontra.