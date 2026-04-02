Szijjártó Péter nem emlékszik az egykori tanárára, aki megtagadta őt az orosz kapcsolat miatt

Nem emlékszem arra a tanáromra, megmondom őszintén – mint azt a 444 kiszúrta, így reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Bogos Csaba youtubernek arra, hogy Békési László, a Corvinus Egyetem egykori oktatója egy nyilvános Facebook-posztban azt írta: „Úgy döntöttem, hogy Szijjártó Urat, mint egykori tanítványomat megtagadom”.
Mint arról mi is beszámoltunk, Békési László bejegyzésében a többi között az állt, „életünkben számtalan döntést hozunk. Ha nem vagyunk tisztában bizonyos dolgokkal, akkor tévedhetünk. Ha valamit egyetemen sajátítottunk el, majd tudatosan, rosszindulatúan, prostituálódva, szisztematikusan az ellenkező irányba visszük a dolgokat, az bűn. Vannak dolgok, amit egy értelmiségi nem tesz meg, mert nem tehet meg. Vannak dolgok, amit egy becsületes ember nem tesz meg, mert nem tehet meg".