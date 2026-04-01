Nyilvános posztban tagadta meg Szijjártó Pétert az egykori egyetemi tanára

Szijjártó Péter;

2026-04-01 10:38:00 CEST

Vannak dolgok, amelyeket egy értelmiségi nem tesz meg, mert nem tehet meg. Vannak dolgok, amelyeket egy becsületes ember nem tesz meg, mert nem tehet meg – írta Békési László a Facebook-oldalán.

„Életünkben számtalan döntést hozunk. Ha nem vagyunk tisztában bizonyos dolgokkal, akkor tévedhetünk. Ha valamit egyetemen sajátítottunk el, majd tudatosan, rosszindulatúan, prostituálódva, szisztematikusan az ellenkező irányba visszük a dolgokat, az bűn. Vannak dolgok, amit egy értelmiségi nem tesz meg, mert nem tehet meg. Vannak dolgok, amit egy becsületes ember nem tesz meg, mert nem tehet meg” – írja Békési László, a Corvinus Egyetem egykori oktatója a Facebook-oldalán. Majd hozzáteszi, „mindezeket átgondolva úgy döntöttem, hogy Szijjártó Urat, mint egykori tanítványomat megtagadom”.

Békési László bejegyzésében (amit elsőként a 444 vett észre) felidézi, hónapok óta gondolkodik ennek a nyilatkozatnak a megírásán, és most jött el az a pont, ahol nem tudja tovább halogatni.

„Életem legnagyobb csalódásáról van szó”

– hangsúlyozza. Posztjában az áll, Szijjártó Péter nagyon rendes, szorgalmas diák volt, mesélt arról, hogy a Fidelitasban tevékenykedik és teremfocizik.

„Emlékszem, az egyik kiselőadása pont egy járvány terjedéséről szólt. Tanultunk arról, hogy egy posztmodern világban a hatalmas, rugalmatlan vállalatok helyett a kis- és középvállalkozásokat kell támogatni, akik gyorsan alkalmazkodnak a változáshoz, nem szennyezik a környezetet, nincs hatalmas szállítási és energia igényük. Beszéltünk telephelyelméletekről, például, hogy hova nem szabad üzemet telepíteni, illetve, hogy a területfejlesztés célja nem a vállalatok kiszolgálása, hanem a lakosság életkörülményeinek javítása és a regionális különbségek csökkentése” – írja a Corvinus volt tanára. Politikai földrajzból tanultak geopolitikáról, és arról, hogy ütközőzónában élünk és amikor Oroszország határossá válik, vált térségünkkel, akkor abból mindig egyensúlyfelborulás és súlyos háborúk származtak.

„Az orosz területi gondolkodás és identitás tárgyamat nem hallgathatta, mert még nem volt a tantervben, pedig ott előre megjósoltam, hogy Oroszország ciklikusan szűkül-tágul és több módszerrel megbecsülhető a közeljövő terjeszkedése is”

– hangsúlyozza Békési László.

Mint arról mi is beszámoltunk, kedden egy tényfeltáró cikkből – amelyet a VSquare, a Ján Kuciak Oknyomozó Központ, a Delfi Estonia, a FRONTSTORY, valamint az Insider írt – kiderült: stratégiai jelentőségű információkat szolgáltatott kritikus uniós ügyekről a Putyin-rezsim számára Szijjártó Péter külügyminiszter a Szergej Lavrovval folytatott beszélgetéseiben. A beszámoló a hívások leiratára hivatkozva arra a következtetésre jut, hogy Szijjártó Péter a Putyin-rezsim érdekeinek megfelelően járt el a többi között akkor, amikor több orosz oligarcha uniós szankciós listáról való levételét szorgalmazta. Egy másik, az orosz energiaügyi miniszterhelyettessel, Pavel Sorokinnal folytatott beszélgetésben azt mondta, hogy mindent megtesz egy uniós szankciós csomag visszavonásáért, és felajánlotta, hogy megpróbál orosz szereplőket menteni a szankciók hatálya alól. Hozzáfűzte, hogy a szlovákokkal közösen javaslatot nyújtanak be az Európai Uniónak.

Az már a Washington Post március 21-én megjelent cikkéből derült ki, hogy Szijjártó rendszeresen osztott meg EU-s találkozókról információkat az orosz külügyminiszterrel, ami Európa-szerte felháborodást keltett.