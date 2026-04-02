Elhalasztja az orbáni drogháború elleni gyűlését a Magyar Kétfarkú Kutya Párt

2026-04-02 14:55:00 CEST

Csak a parlamenti választás után, április 20-án fogják megtartani.

Elhalasztja az Orbán-kormány drogháborúja ellen, a marihuána legalizálásáért tartandó gyűlését a Magyar Kétfarkú Kutya Párt. Az erről szóló csütörtöki közlemény szerint a rendezvényt máról 2026. április 20-ra tették át.

A kétfarkúak 2019 óta szerveznek demonstrációt a marihuána világnapján, vagyis április 20-án, a rendezvényt azonban idén előrehozták április 2-ra csütörtökre, hogy még a választás előtt meg tudják tartani. Úgy tűnik, végül meggondolták magukat.

„Magyarországon még mindig olyan a drogpolitika, mintha be lenne szívva: elvesztette realitásérzékét” – olvasható az esemény leírásában a Facebookon. Az elenzéki párt okos drogpolitikát szeretne, amely keretében szerintük több prevencióra és ártalomcsökkentésre lenne szükség.

Mint ismert, Orbán Viktor a 2025-ös évértékelő beszédében hirdetett harcot a drogok ellen, miután nem jött össze a Fidesz korábbi ígérete arról, hogy 2020-ra drog nélküli ország lesz Magyarország. Ebből egyelőre egy törvényi szigorítás lett, illetve az, hogy Horváth László kormánybiztossal az élen a hatóságok kezdtek el ismert zenészeket vegzálni és elég mondvacsinált okokra hivatkozva szórakozóhelyeket bezárni.

Ahogy lapunk is megírta, a párt csütörtökön jött az a bejelentés is, hogy három körzetben visszaléptetik egyéni képviselőjelöltjeiket. Veszprém 3-as (Sándor Balázs), Pest 14-es (Gór-Nagy György) és Nógrád 1-es (Czvanczig László) választókerületekben léptek vissza az érintett jelöltek.