2026-03-14 00:37:00 CET

A bezáratott Turbina mellett tüntettek péntek este a budapesti Városháza Parkban.

„Ennyi erővel megbüntethetnék a kerületet, ahol a szórakozóhely van, aztán a várost, ahol a kerület van, és aztán az országot is, ahol a város van.” A Platon Karataev duó énekes-gitárosa, Balla Gergő nyitotta így a Turbina Kulturális Központ mellett kiálló zenészek sorát pénteken, a budapesti Városháza Parkba szervezett Free Turbina tüntetésen. A Turbinát március 4-én záratta be a rendőrség egy hónapra, miután a klub munkatársainak elmondása szerint valaki valahol azt állította, hogy a Turbinában vásárolt kábítószert. Balla lapunknak úgy fogalmazott: aránytalannak, következetlennek és igazságtalannak tartják a büntetéseket és méltatlannak a kialakult helyzetet. „Az amúgy is nehéz helyzetben lévő kulturális szcéna ha nem is egyedüli, de kétségkívül fontos tartópillérei a klubok és helyszínek, ahol megvalósulnak a rendezvények, így nem előremutató, ha őket elkezdik következetesen ellehetetleníteni.”

A bezáratást követően a Turbina jelezte, méltánytalannak tartja az intézkedést. Mindig arra törekedtek, hogy biztosítsák a biztonságos szórakozás lehetőségét – eddig sosem akadt dolguk a hatóságokkal jogsértő eset miatt. A Turbina bezárása jól mutat mindent, amit már az elmúlt hónapokban az amúgy is sokszor a szakadék szélén táncoló klubélettel szemben láthatóan szakmailag megalapozatlan intézkedéssel tudtak elérni a döntéshozók. A Turbina bezárásával nemcsak a technobuliknak vetettek véget – ahogyan arra a kiállás egyik szervezője is felhívta a figyelmet –, megfosztottak több száz dolgozót a munkájától. A közönséget pedig attól, hogy kerekasztal-beszélgetéseken vegyen részt, például a józan bulizás lehetőségeiről.

Megfosztottak táncosokat, társasjátékozókat, kiállító kisdiákokat, kezdő színészeket, rendezőket és zenészeket is egy megjelenést biztosító helytől. Erről számolt be a lapunknak nyilatkozó Waiting Room zenekar is. A Fonogram-díjra jelölt Girlhood együttes énekese kifejtette, első önálló koncertjét a zenekar a Turbinában adhatta. Bár Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos decemberben szakmai egyeztetést ígért, a Turbina bezárása egyelőre nyugtalanító jövőt ígér. A február elején összefogott szórakozóhelyek képviselői viszont továbbra is a párbeszédre törekednének – már ha van rá lehetőségük. Nem másért, mint a szórakozóhelyek megmentéséért.