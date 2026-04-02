Karácsony Gergely: Elsöprő többség támogatja az önkormányzatok jogainak, feladatainak, forrásainak visszaadását

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) által indított véleménynyilvánító szavazáson több mint 10 ezren, 740 településről mondták el a véleményüket az önkormányzatokat érintő kérdésekben – tette közzé az eredményeket Karácsony Gergely. Budapest főpolgármestere szerint az emberek vissza akarják adni településeiknek azokat a jogokat és forrásokat, amelyek nélkül nem lehet jól működő helyi közszolgáltatásokat biztosítani.
– Az elmúlt években az önkormányzatok mozgástere jelentősen szűkült. Most viszont egyértelmű társadalmi felhatalmazás van arra, hogy ezen változtassunk – írta a városvezető. Az online szavazáson ugyanis a válaszadók elsöprő többsége támogatja, hogy:
A gépjárműadó visszakerüljön az önkormányzatokhoz (98 százalék);
az iskolák újra helyi kézbe kerüljenek (95 százalék);
az egészségügyi alapellátás megmaradjon önkormányzati feladatként (95 százalék);
az építési engedélyezés joga visszakerüljön a településekhez (97 százalék);
a helyben megtermelt adókat a települések saját céljaikra használhassák (95 százalék).
A közutak jelenlegi állapotait látva, egyébként nem csoda, hogy a régóta elvont gépjárműadó visszaadása - amelyet egykor még súlyadóként ismertek meg az autósok - kapta a legnagyobb támogatást. Az építésügy is olyan terület, amelyre leginkább a helyben megválasztott önkormányzat vezetői tudják megadni a válaszokat, mintsem egy távoli hivatal bürokratái.
– Ezek az állampolgári vélemények beépülnek abba a javaslatcsomagba, amelynek alapján a MÖSZ azonnali tárgyalásokat kezdeményez a választások után megalakuló új kormánnyal. Erős önkormányzatok nélkül nincs erős Magyarország – szögezte le Karácsony Gergely.