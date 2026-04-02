Gránátvetővel és mesterlövésszel csapott le a TEK az ukrán pénzszállítókra, volt, akit 29 órán át tartottak bilincsben

fegyverek;kiutasítás;jegyzőkönyv;büntetőeljárás;NAV;TEK;mesterlövész;ukrán pénzszállítók;

2026-04-02 15:28:00 CEST

Az Orbán-kormány által kiutasított hét férfi védője videóval is alátámasztotta állításait.

Az ukrán pénzszállítók elleni március eleji rajtaütésen a jegyzőkönyvvel szemben csak a Terrorelhárítási Központ (TEK) kommandósai voltak jelen, a NAV csak később indított eljárást az ügyben – írja a Telex a magyar hatóságok akciójának részleteiről tartott csütörtöki sajtótájékoztatóról szóló cikkében.

Horváth Lóránt, a pénzszállítók ügyvédje kitért arra is, amiről nemrég a The Guardian is írt, hogy az egyik pénzszállítónak a beleegyezése nélkül injekciót adtak a magyar hatóságok. Amint arról lapunk is beszámolt, az említett injekciót egy nyugtató hatású anyagot tartalmazhatott, amelynek célja az volt, hogy beszédesebbé váljon a kihallgatása alatt.

A brit lap ukrán nemzetbiztonsági forrásokra hivatkozó információját maga az érintett erősítette meg a sajtótájékoztatón vetített videóban. – Hennagyij Kuznyecov, az ukrán állami takarékbank, az Oscsadbank dolgozója beszélt – ő volt a szállítmány parancsnoka, aki kísérte a bank személyzetét. Ő elmondta, hogy cukorbeteg, ami miatt volt is nála gyógyszer, de azt nem adták át neki, miközben társaival együtt a letartóztatás pillanatától, 29 órán keresztül volt megbilincselve. Ehelyett a magyar hatóságok ismeretlen eredetű injekciót adtak be neki, ami után életveszélyes állapotba került. Két orvosi vizsgálat is kimutatta, hogy idegen anyag került a szervezetébe az injekcióval, de azt mondták, egyelőre még nem közölhetik, hogy pontosan mire jutott ez a vizsgálat. Ukrajnában az ügyben büntetőeljárás zajlik.

A videóban az is elhangzott, hogy az ukrán pénzszállítók nem is akartak megállni Magyarországon, a magyar hatóságok előzetesen kaptak dokumentumokat arról, hogy mikor fog itt tartózkodni az Oscsadbank csapata. Beszámolója szerint az alacskai pihenőhelynél egy rendőrautó villogóval megelőzte őket, és megállította a két furgont, majd a rendőr kérésére először Kuznyecov egyedül szállt ki az autóból. Az egyetlen kérdés, amit kapott, az volt: – Hol vannak a fegyverek?. Ők erre mondták, hogy nincs fegyverük, nem is értették, milyen probléma merült fel a szállítmánnyal kapcsolatban.

Minden jel arra utal, hogy a helyszíni intézkedéskor a jegyzőkönyv ellenére nem volt jelen a NAV, csak a TEK fegyveresei, akik fegyvereiket rájuk fogva egymásnak ellentmondó instrukciókat kiabáltak az ukránoknak. Teljes volt a káosz – mondta az ügyvéd, aki szerint a rajtaütésről készült felvételeken csak a TEK emberei látszanak. Egyiküknél gránátvető is volt, illetve egy mesterlövész is volt velük. A NAV pedig valóban később indította el az eljárást ismeretlen tettes ellen pénzmosás gyanújával.

A csütörtökön vetített videóban megszólaló pénzszállító szerint a kihallgatása előtt kapta meg az ismeretlen eredetű injekciót, a kihallgatás közben rosszul lett, ami miatt kórházba vitték, életveszélyes állapotba került. Őt később a kórteremből mentőautóval vitték az ukrán határhoz. A papírjaikat egyszerűen a zsebükbe tették, majd átkísérték őket Ukrajna területére – számolt be a történtekről a pénzszállító.