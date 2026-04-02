Itt a hivatalos bejelentés, kedden Magyarországra érkezik JD Vance amerikai alelnök

2026-04-02 22:01:00 CEST

Támogatja Orbán Viktort, a gazdag amerikai-magyar kapcsolatrendszerről fog beszélni.

„Magyarországra látogat JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke!” – erősítette meg csütörtök este egy Facebook-posztban Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Reuters információját, hogy Donald Trump amerikai elnök helyettese benéz Budapestre még az április 12-én tartandó parlamenti választás előtt.

JD Vance április 7-8-án, kedden és szerdán lesz itt, nyilvánvaló jeleként annak a támogatásnak, amelyről Donald Trumo nemrég videóüzenetben biztosította Orbán Viktort. Maga JD Vanve tárgyalni fog Orbán Viktorral és nyilatkozik arról a „gazdag” kapcsolatrendszerről is, amely az Egyesült Államokat Magyarországhoz fűzi.

Orbán Viktor az Európai Unióban gyakorlatilag az egyedüli feltétlen híve az amerikai republikánus Trump-adminisztrációnak, maga a magyar miniszterelnök már 2016-ban is támogatta az akkor még csak ingatlanmilliárdos Donald Trump elnöki ambícióit. Azt az Orbán-kormánynak nem sikerült elérnie, hogy most maga az amerikai elnök jöjjön, de JD Vance előtt nemrég Marco Rubio amerikai külügyminiszter is benézett Budapestre.

A magyar miniszterelnök a legutóbb 2025. november 7-én járt hivatalos kétoldalú washingtoni látogatáson, aztán elutazott az amerikai fővárosba a Béketanács megalapítása kedvéért is nemrég, 2026. február 19-én is.