Orbán Viktor: Matolcsy György mentette meg az országot, ne csak rosszat, a jót is írjuk oda

2026-04-02 21:52:00 CEST

A jegybank volt elnökéért ugyanakkor - elmondása szerint - nem tud felelősséget vállalni, az MNB az Európai Központi Bank felügyelete alatt áll.

Nekem nem volt döbbenetes a G-nap, a Simicska Lajossal való szakításnak határozott előzményei voltak, de a döntés nem az én kezemben volt – jelentette ki Orbán Viktor Hajdú Péter felvetésére a Frizbi TV Beköltözve című, Felcsúton még múlt vasárnap felvett műsorában. A miniszterelnök felcsúti házába invitálta Hajdú Péter műsorvezetőt, akinek vasárnap délelőtti „beköltözését” csütörtök este adták le.

Mint a műsorban elmondta, Simicska Lajos és csoportja nem értett egyet az akkori kormányprogrammal, amiből ő nem engedett. „Simicskánál ott volt számos médium, nála voltak eszközök, amelyeket megvont tőlünk. Nem volt háttér, médiatámogatás a kormány mögött, és láttam hogy ebből baj lesz, és ismertem a barátomat is, hogy ilyen durva lesz a szakítás – mondta Orbán, s a kérdésre, hogy nem lett volna jobb megegyezni, azt mondta: igen, de az ember mindig okosabb községházából jövet, mint menet.

A Magyar Nemzeti Bank volt elnökének ügyeit, az eltűnt százmilliárdokat először még nem feszegették, amikor szóba került a Matolcsy neve, sőt Orbán kijelentette róla, hogy „Matolcsy György mentette meg az országot, ne csak rosszat, a jót is írjuk oda.” Később Hajdú Péter megkérdezte, hogyha csak a fele igaz, amit írnak Matolcsyékról, hogyhogy nincsenek még börtönben?

A Magyar Nemzeti Bank volt elnökének ügyeit, az eltűnt százmilliárdokat először még nem feszegették, amikor szóba került a Matolcsy neve, sőt Orbán kijelentette róla, hogy a volt MNB-elnök „mentette meg az országot, ne csak rosszat, a jót is írjuk oda”, később azonban Hajdú Péter megkérdezte, hogy ha csak a fele igaz, amit írnak Matolcsy-klánról, hogyhogy nincsenek még börtönben.

– Vannak dolgok, amiért közvetlen felelősséggel tartozok, döntések, amiket én hozok. Vannak dolgok, amiért közvetett felelősséggel tartok, és vannak dolgok, amihez semmi közöm sincsen. Sem közvetett, sem közvetlen felelősséget nem tudok érte vállalni, mert részben nemzetközi jogszabályok, részben a magyar alkotmány eltilt tőle. Ilyen a nemzeti bank függetlensége. Matolcsy Györgyért csak addig tudok felelősséget vállalni, amíg az én miniszterem volt. A jegybank az Európai Központi Bank védelme és felügyelete alatt áll. Semmilyen jogköröm nincsen, semmilyen – mondta Orbán Viktor. Arra kérdésre, hogy csalódott-e Matolcsy Györgyben, azt mondta, hogy ő úgy van ezzel, hogy okozott most neki és a Fidesznek sok bajt és nehézséget, az érzései inkább negatívak, de várjuk meg a vizsgálat végét, mert annyi összevisszaságot hall. Szerinte ugyanis vizsgálatok, eljárások és perek is lesznek.

Matolcsy Györgyért csak addig tudok felelősséget vállalni, amíg az én miniszterem volt. A

A jegybank az Európai Központi Bank védelme és felügyelete alatt áll. Semmilyen jogköröm nincsen, semmilyen – bizonygatta Orbán Viktor. Arra kérdésre, hogy csalódott-e Matolcsy Györgyben, azt mondta, hogy ő úgy van ezzel, hogy okozott most neki és a Fidesznek „sok bajt és nehézséget”, az érzései inkább negatívak, de várjuk meg a vizsgálat végét, mert annyi „összevisszaságot” hall. Szerinte ugyanis vizsgálatok, eljárások és perek is lesznek.

A műsor elején hosszasan, bulváros, propagandisztikus elemekkel tarkítva taglalták a jelenlegi kormányfő gyermekkorát és politikai pályáját. Hajdú Péter bemutatásában elhangzott például, hogy 1989-ben Oxfordban tanult „ösztöndíjjal”, arról azonban nem esett szó, hogy Soros-ösztöndíjjal.

Később Orbán Viktor arról mesélt, hogy a 2002-es vereséget nem érte meg drámaian, nem omlott össze. Fájt ugyan neki, de tudta, hogy „szét fogják baltázni, amiket a Fidesz megcsinált”. A 2006-os Orbán-Gyurcsány vitáról azt állította, előre tudta, hogy nyerhetetlen helyzet volt. – Gyurcsányék pénzzé tettek mindent, annyi pénzt zúdítottak az emberekre, hogy ők nyertek. A választás egy rejtély, sosem lehet tudni, mi lesz a vége: 2006-ból lett a kétharmad, az akkori vereség volt annak a kulcsa – tette hozzá a kományfő.

Brüsszellel állítása szerint 2010-ben kezdődött a harc, amikor szerinte zsarolták Magyarországot. – A mi konfliktusunk Brüsszellel nem változik meg, amíg nem vesszük át a hatalmat – utalt a szélsőjobboldali Patriótákra, akik szerinte 2029-ben elfoglalják Brüsszelt.

A műsorban Orbán Viktor beszélt még Donald Trumpról, Szabó Bencéről, az április 12-i választásról is, hogy bízik a magyarokban, akik többször hoztak jó döntést, mint rosszat.

2006-ból lett a kétharmad, az akkori vereség volt annak a kulcsa

– tette hozzá a kormányfő.

Az Európai Unióval állítása szerint 2010-ben kezdődött a harc, amikor szerinte zsarolták Magyarországot. – A mi konfliktusunk nem változik meg, amíg nem vesszük át a hatalmat – utalt az általa alapított szélsőjobboldali Patrióták Európáért pártcsaládra, amelyik szerinte 2029-ben „elfoglalja” Brüsszelt.

A műsorban Orbán Viktor beszélt még Donald Trumpról, Szabó Bencéről, az április 12-i választásról is, hogy bízik a magyarokban, akik többször hoztak jó döntést, mint rosszat.