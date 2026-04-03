Ukrán feliratos, kamu tiszás plakátok jelentek meg az éjjel Debrecenben

Debrecen;plakátok;Tisza Párt;

2026-04-03 10:10:00 CEST

A kihelyezőket tetten érték és kihívták a rendőrséget.

Kamu tiszás plakátok jelentek meg a csütörtökről péntekre virradó éjszaka Debrecenben. Szinte olyanok, mint a város 2-es számú egyéni választókörzetének jelöltjének, Tompa Enikőnek a plakátjai, csak éppen cirill betűkkel van rajtuk a párt és Tompa neve, valamint ukránul van a plakát aljára kiírva az, ami a valódi tiszásokon magyarul: „szavazz” (голосуйте) és hogy „április 12.” (12 квітня) – vette észre a 444.

Arról, hogy „szervezett akció keretében, több csapat elkezdte telerakni ukrán feliratos kamu tiszás plakátokkal Debrecent”, a Tisza egyik korábbi helyi előválasztási jelöltje, Pásztor Zoltán számolt be a Facebookon. A posztban azt írta, hogy tetten érték az egyik helyszínen a kamu plakát elhelyezőit, és kihívták a rendőrséget, akik igazoltatták őket.

Pásztor néhány órával később egy másik posztban arról számolt be, hogy „az ukrán feliratos, kamu tiszás plakátok rögzítéséhez pontosan ugyanazt a nagyon drága, vastag gyorskötözőt használták – az elmondásuk szerint hajdúszováti, saját megfogalmazásuk szerint »önkéntesek« – mint amilyenekkel a fideszes plakátok vannak feltéve”.

A portál felidézi, a városban a múlt hétvégén kínai nyelvű fideszes plakátok jelentek meg a kormánypárt mindhárom egyéni jelöltjéről. Akkor a Fidesz nem reagált a Debreciner megkeresésére, hogy ezek a párt valódi plakátjai-e vagy hamisítványok, de a lap arról számolt be, hogy egy fehér furgon járta a várost, és igyekezett eltüntetni az összeset.