Henry csapatának lehetett köze a Tisza Párt irodájában talált kémtollhoz is

2026-04-03 09:23:00 CEST

A Direkt36 szerint az üzenetváltások során szóba is hozta az eszközt Hrabóczki Dánielnek.

A Tisza ellen dolgozó Henry csapatának lehetett köze a párt irodájában talált kémtollhoz – írja a Direkt36.

A portál felidézi, 2024. november 18-án – éppen akkor, amikor megjelent az interneten a volt barátnője, Vogel Evelin által titokban rögzített beszélgetések újabb részlete – Magyar Péter sajtótájékoztatót tartott. Alig leplezett idegességgel szidta a független sajtót, amiért teret ad a „manipulált, összevágott”, „bűncselekménnyel szerzett”, „titokban rögzített magánbeszélgetésekről” készült felvételeknek. Rogán Antalra, a titkosszolgálatokért felelős miniszterre utalva pedig „Tónika-show-nak” hívta a Vogel által rögzített felvételek folyamatos szivárogtatását. Bemutatott egy fekete tollat is, amiről azt mondta, hogy egy lehallgatásra alkalmas kémtoll. Hozzátette, az egyik IT-biztonságért felelős kollégájuk amatőr eszközökkel elkezdte átnézni az irodáikat, és az egyik tárgyalóban, a padló szintje mellett futó internetkábel-csatornában bukkant az eszközre. Nem volt benne memóriakártya, ezért azt valószínűsítette, hogy wifin át irányítható eszköz volt, de Magyar szerint nem profi kémtollról volt szó, inkább egy amatőr szerkezetről, amelyet akár online is be lehet szerezni. Az ügy a sajtótájékoztató után elhalt, a Tisza Párt elnöke sem beszélt róla később nyilvánosan.

A Direkt36 szerint ugyanakkor több jel arra utal, hogy a kémtoll része lehetett a párt elleni titkos műveletnek, melynek részeként egy magát Henrynek nevező személy megpróbálta beszervezni a párt egyik korábbi informatikusát, aki a portál korábbi cikkében az online nevén, Gundalfként szerepelt, de a 444-nek adott interjúja óta a valódi nevén, Hrabóczki Dánielként is megismerte a szélesebb nyilvánosság. A Tisza bedöntését célzó műveletet a Henry és Hrabóczki Dániel közötti, a Direkt36 birtokába került üzenetváltásokból rekonstruálták, és az üzenetekből kiderülnek új, eddig nem ismert részletek a kémtollról is.

A dokumentumokból úgy tűnik, hogy

épp Hrabóczki Dániel volt az, aki rátalált az eszközre a párt irodájában, tehát ő lehetett az az IT-biztonságért felelős munkatárs, akire a pártelnök utalt a sajtótájékoztatóján.

Henry lényegében magára vállalta az akciót, és azt állította, hogy az ő csapata helyezte el a kémtollat a pártnál. Amennyiben valóban Henryhez köthető személyek helyezték el az eszközt a pártirodában, az azt jelenti, hogy meg tudták oldani, hogy valaki bejusson a helyiségbe és ott észrevétlenül ügyködjön.

Henry a 2025. március 31-re virradó éjszaka hozta szóba Hrabóczkinak a kémtollat. Először megjegyezte, hogy „jelenleg nem olyan egyszerű dolgokat bejuttatni az irodába, mint ősszel volt”, aztán megkérdezte:

„erről jut eszembe: a kémtoll még nálad van, vagy Péternél maradt végül?”

Hozzátette, fontos lenne begyűjteni, és Hrabóczki Dániel bőséges jutalmat kapna érte, ha ezt megoldaná.

Amikor az informatikus jelezte, hogy ismerős neki a dolog, de nincs nála az eszköz, Henry eldicsekedett vele, hogy milyen bonyolult szerkezetről van szó, és azt állította, hogy az akció az ő csapatához volt köthető: „Tudod, mi általában egy akcióval több célt is megpróbálunk elérni. Ez a cucc például akkor került oda, miután Péter elkezdte túlmisztifikálni a lehallgatásos sztorit.” „Aztán pont kapóra jött, hogy te mentél átnézni az irodát – folytatta. – Kíváncsiak voltunk, mennyire vagy alapos. Persze titkon reméltük azt is, hogy Péter majd úgy adja elő, mint »Tóni szuperfegyvere« – ezt röhögős emodzsikkal toldotta meg, majd tovább dicsekedett. – Nem csoda, hogy nem tudtátok működésbe hozni. Természetesen raktunk bele önmegsemmisítőt, hogy még jobban megkeverjük a vezetőséget” – írta, itt feltehetően a Tisza vezetőségére utalva. Szerinte „elég sok szívás volt azt a kis vacakot így összerakni”.

Hrabóczki elismerő szavakkal reagált, megjegyezve, hogy szép munka volt. „Néztük is ezt a típust, hogy a többi kémtollhoz képest is elég slim-fit” – fogalmazott. Henry szerint „rohadt gyorsan” kellett összedobni, és „a főnökök” ragaszkodtak hozzá, hogy mindenképp egy toll legyen, „szóval fel volt adva a lecke rendesen”. „No, de ebből is látszik, hogy mi állunk a profi, győztes oldalon, nem igaz, Gundalf?” – tette hozzá. Hrabóczki azt írta Henrynek, hogy amikor megtalálták a kémtollat, nem volt benne SD-kártya, így ha rögzített is adatot, az a megtalálásakor már nem volt benne. Henry erre azt felelte, hogy „hát persze, hogy nem volt benne. Ez a típus élőben is tökéletesen működik. Pont ezért választottuk.”

A portál kiemeli, a későbbi üzenetváltásokban már nem került elő a kémtoll, de ahogy korábban dokumentumokra és több forrással folytatott beszélgetésekre alapozva feltárták, még hónapokig folytatódott az akció Hrabóczki Dániel beszervezésére és a Tisza bedöntésére.