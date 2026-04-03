Petárdákat robbantott egy férfi a Kölnből Frankfurtba tartó gyorsvonaton, 12 utas megsérült

2026-04-03 10:38:00 CEST

A gyanúsítottat őrizetbe vették, a hátizsákjában egy kést is találtak.

Petárdákat robbantott csütörtök este egy férfi egy Kölnből Frankfurtba tartó gyorsvonaton, 12 utas könnyebben megsérült, a gyanúsítottat őrizetbe vették – közölték a német hatóságok.

Az incidens miatt az utasokat – mintegy 150 embert – Siegburg mellett leszállították, a vonatot pedig teljesen átkutatták.

A rendőrség szóvivője közölte, hogy a 20 éves, sajtóértesülések szerint maszkot viselő gyanúsított hátizsákjában kést is találtak. A férfi, miután elhajította a petárdákat a vagon mosdójába menekült, az utasok pedig ezt követően rázárták az ajtót és nem engedték ki, amíg a vonat az állomásra nem ért.