Török áfium Németországban

Tízezrek tüntettek nemrégiben Recep Tayyip Erdogan mellett Kölnben. A németországi törökök körében szülőhazájuk államfője népszerűbb mint valaha, s sokkal inkább őt tekintik vezetőjüknek, mint Angela Merkelt. Ez azért is érdekes, mert egy másik ország állampolgárai. Hogyan lehetséges az, hogy egy teljesen szabad országban élő közösség így kitart a nem éppen demokratikus intézkedéseiről ismert politikus mellett?