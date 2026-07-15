A 33 éves férfi ellen európai elfogatóparancs volt érvényben, a főváros VIII. kerületében találtak rá.
A gyanúsítottat őrizetbe vették, a hátizsákjában egy kést is találtak.
November 11-e máshol Európában talán egy ködös, szürke nap. Nem úgy Németország egyik legnagyobb városában, Kölnben, ahol minden évben pontosan ekkor kezdődik az egészen hamvazószerdáig tartó karnevál.
Egy ember könnyebben megsérült, legalább egy épület súlyosan megrongálódott. Rendőrségi akció kezdődött a helyszínen.
A magyar szurkolók beengedéséhez magyar rendőrök nyújtanak segítséget.
A sokat hibázó magyar csapat 30-29-re kikapott az osztrákoktól az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában, csütörtökön Kölnben.
A német hatóságok egy iszlamista csoport esetleges támadásáról szereztek információkat.
A németek egy kiállítás miatt 70 percen át emberhátrányban játszottak.
A visszaélések körülbelül háromnegyedét 14 év alatti gyermekekkel szemben követték el.
Eléggé kezdetleges volt a berendezés, valószerűtlen, hogy bárkire vagy bármire veszélyes lett volna.
A negyeddöntőbe jutásért a MOL-Pick Szeged a címvédő északmacedón Vardar Szkopje, a Telekom Veszprém pedig a lengyel Orlen Wisla Plock együttesével találkozik.
Izgalmas, vidám zenéje sokkal megelőzte a komponista nevét. A tizenkilencedik század egyik legnagyobb európai zeneszerzője, Offenbach végre a megérdemelt reflektorfénybe került szülővárosában.
Még mindig jobb a vaklárma, mintha tényleg égett volna a dóm.
Kiürítette és lezárta kedden a rendőrség a németországi török iszlám közösség, a Ditib központi mecsetjét és környékét Kölnben egy fenyegető levél miatt.
A fegyver sem volt igazi, amivel a mentális problémákkal küzdő 55 éves férfi fenyegetőzött. A benzin, amit meggyújtott, viszont igen.
A rendőrök előbb tárgyalni próbáltak a támadóval, majd mikor kiderült, hogy megpróbálhatja felgyújtani túszát, a támadás mellett döntöttek. Nem zárható ki, hogy terroristával volt dolguk.
A kölni rendőrség kezdeményezett jogi eljárást a német jobboldali populista párt, az Alternatíva (AfD) politikusával, Beatrix von Storch-hal szemben, a Twitteren megjelent iszlámgyűlölő bejegyzése miatt. A rendőrségi szóvivő szerint felmerül a gyanú, hogy a szélsősobboldali politikus ezzel törvénybe ütközőt tett. Ezért feljelentést tettek ellene.
Hatvanöt embert kellett kimenteni vasárnap Kölnben a Rajna fölött a levegőben rekedt lanovkából, miután egy kabin a kábeleket tartó egyik oszlopnak ütközött - tudatta vasárnap éjjel a helyi tűzoltóság.
A Telekom Veszprém szurkolói közül többen is a kölni dómban imádkoztak csapatuk sikeréért a férfi kézilabda Bajnokok Ligája szombati elődöntőjét megelőzően.
Kölnben aggodalommal tekintenek a szilveszteri ünnepségek elébe. Attól tartanak, megismétlődhet a tavalyi botrány, igaz, kicsit más előjelekkel. Akkor menekültek erőszakoltak meg nőket, s Thomas de Maiziere belügyminiszter bírálatokkal illette az igazságügyi hatóságokat amiatt, mert enyhe ítélettel sújtották a bűncselekményt elkövetőket.
Körültekintő rendőri fellépéssel meg lehetett volna előzni a németországi Kölnben szilveszterkor nők ellen tömegesen elkövetett szexuális zaklatásokat és lopásokat - áll egy szerdán kiszivárgott jogpszichológiai szakvéleményben, amely az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi parlament (Landtag) vizsgálóbizottságának megrendelésére készült.
Lövöldözés és késeléses támadás történt Kölnben, hétfő hajnalban. Ennek során egy férfi megsérült, őt kórházban ápolják, a két tettes pedig elmenekült.
Tízezrek tüntettek nemrégiben Recep Tayyip Erdogan mellett Kölnben. A németországi törökök körében szülőhazájuk államfője népszerűbb mint valaha, s sokkal inkább őt tekintik vezetőjüknek, mint Angela Merkelt. Ez azért is érdekes, mert egy másik ország állampolgárai. Hogyan lehetséges az, hogy egy teljesen szabad országban élő közösség így kitart a nem éppen demokratikus intézkedéseiről ismert politikus mellett?
Leállították a forgalmat hétfőn a németországi Köln-Bonn nemzetközi repülőtéren, mert egy ember a biztonsági ellenőrzést megkerülve lépett be az egyik terminál utasoknak fenntartott részére - jelentették helyi lapok. A szövetségi rendőrség kora délután közölte, hogy megtalálták az illetőt.
Szexuális kényszerítéssel és lopással vádoltak meg csütörtökön egy menedékkérőt Kölnben. A 26 éves algériai állampolgár a németországi városban szilveszterkor nők ellen elkövetett zaklatások és rablások első olyan feltételezett elkövetője, aki ellen szexuális bűncselekmény miatt emeltek vádat.
Kölnben 22 szexuális bűncselekmény miatt tettek feljelentést a karneváli szezon első napján a németországi nagyváros rendőrségének pénteken közölt adatai szerint.
Nem robbanószert, hanem kábítószert akart készíteni és önként jelentkezett a németországi Pulheim rendőrségén az a férfi, aki ellen körözést adtak ki, mert robbanószer előállítására is alkalmas vegyi anyagokat vásárolt - közölte szerdán a kölni rendőrség.
Tízezer euró nyomravezetői jutalom jár a Kölnben szilveszterkor nők ellen elkövetett szexuális zaklatások és rablások feltárásában döntő fontosságú információkért - közölte csütörtökön a németországi város ügyészsége. Hasonló bűncselekmények történtek egyebek mellett Hamburgban is, ahol eddig nyolc feltételezett elkövetőt azonosítottak.
Bocsánatot kért a németországi Kölnben szilveszterkor nők ellen elkövetett szexuális zaklatásokért és rablásokért Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnöke a düsseldorfi tartományi gyűlésben (Landtag) csütörtökön tartott rendkívüli ülésen, és intézkedéscsomagot jelentett be az esetek feltárására és a közbiztonság erősítésére.