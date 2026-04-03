Az iráni Forradalmi Gárda azt állítja, lelőtte az amerikaiak egyik F-35-ös vadászrepülőgépét

2026-04-03 13:25:00 CEST

Az iráni Forradalmi Gárda elithadsereg bejelentette pénteken, hogy lelőtt egy F-35-ös vadászrepülőgépet az ellene folyó hadjáratban, miután a gép behatolt az ország légterébe. Az Egyesült Államok ezt nem erősítette meg.

A Mehr iráni hírügynökséghez eljuttatott közleményében a gárda hozzátette, hogy a gépet az ország középső részén, Irán új, fejlett légvédelmi rendszere segítségével lőtték le.

Közölte azt is, hogy az F-35-ös teljesen megsemmisült, így a pilóta vélhetően életét vesztette.

Később az iráni állami televízióban megjelent hírek szerint a pilóta mégis katapultálhatott Kohgiluje és Bujer Ahmad tartomány felett. Busás jutalom üti markát annak, aki élve elfogja a pilótát, vagy a pilótákat és átadja őket a rendőrségnek – áll a felolvasott közleményben. A képernyőn megjelenő egyik felirat az amerikai repülőgépről a közösségi médiában megjelent felvételekre utalva felszólítja a lakosokat, hogy lőjenek, ha meglátják őket.

A NourNews iráni hírügynökség időközben már azt állította, hogy a Forradalmi Gárdának sikerült is elfognia a lelőtt amerikai gép pilótáját a felkutatására indított akció során. A NourNews egyben közölte, hogy a sajtóban korábban a katapultülésről megjelent felvételeket az amerikai fél félrevezetése érdekében tették közzé.

Az Egyesült Államok nem reagált a pénteki iráni bejelentésre, viszont az ország közel-keleti műveletekért felelős Középső Parancsnoksága (CENTCOM) nemrég cáfolta az iráni bejelentést az első ilyen állítólagos esetről.