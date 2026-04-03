A budapesti tömegközlekedést is fenekestül felforgatja az amerikai alelnök látogatása

JD Vance amerikai alelnök budapesti látogatása miatt nem csak a közúti forgalomban, de a közösségi közlekedésben is számos változásra kell számítani – derült ki a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) lapunkhoz is eljuttatott közleményéből. Amint arról már beszámoltunk, 2026. április 6-8 között megváltozik a forgalmi rend a fővárosban. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a delegáció közlekedésének idejére úgynevezett dinamikus, 15-20 perces zárásokat alkalmaz. Az érintett útvonalakon a zárások idején a közösségi közlekedési járművek terelve közlekednek.
A BKK arra kéri a fővárosban közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális közlekedési információkról a BKK Info oldalon. Közlésük szerint az Andrássy út többszöri lezárásakor az M1-es metrót is leállítják. A BKK elsősorban az M2-es, az M3-as és az M4-es metrók igénybevételét ajánlja.
Ismertetésük szerint hosszabb idejű korlátozásra kell készülni az alábbi vonalakon és időpontokban:
A Budavári zárások idején április 7-én, kedden várhatóan 8 és 15:30 között a 16-os és a 216-os autóbusz nem közlekedik; a 16A és a 116-os autóbuszok rövidített útvonalon, a Széll Kálmán tér, illetve a Fény utcai piac és a Szentháromság tér között közlekednek.
A Budavári Sikló április 7-én, kedden nem üzemel.
A Zugligeti úti zárások idején április 7-én, kedden várhatóan 14 órától április 8-án szerdán 15 óráig a 291-es autóbusz rövidített útvonalon, a Nyugati pályaudvar és a Kuruclesi út megállóhely között közlekedik, a Zugligeti Libegőt nem érinti.
A Ferenciek tere zárásakor április 7-én, kedden várhatóan 15 órától 20 óráig a 15-ös autóbusz rövidített útvonalon, Gyöngyösi utca és a Kossuth Lajos tér között közlekedik.
Április 7-én, kedden várhatóan 5 és 11 óra között, valamint április 8-án, szerdán várhatóan 12 és 17 óra között 25-40 perces időszakokra lezárják a repülőtérre vezető utat, ezért a 100E és a 200E autóbuszok módosított útvonalon közlekednek, a Vecsés-nyugat, a Cargo City, a Nemzetközi Posta Kicserélő Központ, a Liszt Ferenc Airport 2. és a Repülőmúzeum megállót nem érintik.
Végül megismételték, hogy a valós idejű közlekedési változások folyamatosan frissülnek a közösségi közlekedéssel kapcsolatosan a BKK Info oldalon, a közúti információk pedig a BKK Info – Közút oldal térképes felületén is elérhetők.