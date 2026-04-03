Erre figyeljen, itt lesznek útlezárások az amerikai alelnök látogatása idején Budapesten

2026-04-03 08:43:00 CEST

JD Vance április 7-8-án, kedden és szerdán tartózkodik Magyarországon.

Az amerikai alelnök látogatása miatt 2026. április 6-8 között megváltozik a forgalmi rend a fővárosban. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a delegáció közlekedésének idejére úgynevezett dinamikus zárást alkalmaz, ami azt jelenti, hogy mindig csak azt az útszakaszt és csak annyi ideig zárják le, ahol – és ameddig – a védett járművek áthaladása miatt feltétlenül szükséges.

Amint arról lapunk is beszámolt, JD Vance amerikai alelnök látogatása nyilvánvaló jele annak a támogatásnak, amelyről Donald Trump nemrég videóüzenetben biztosította Orbán Viktort. Maga JD Vance tárgyalni fog Orbán Viktorral és nyilatkozik arról a „gazdag” kapcsolatrendszerről is, amely az Egyesült Államokat Magyarországhoz fűzi.

A delegáció áthaladásának idejére a következő szakaszokon várhatóak szakaszos, ideiglenes lezárások (a térképen piros színnel jelölve).

2026. április 7-én 9 órától 12 óráig a Budapest I., V., VI., XIV. és XV.,

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2 – M4 – M0 – M3 autópálya bevezető – Kacsóh Pongrác úti felüljáró – Kós Károly sétány – Hősök tere - Andrássy út - József Attila utca - Széchenyi István tér - Lánchíd - Clark Ádám tér - Lánchíd utca - Ybl Miklós tér - Apród utca - Szarvas tér - Attila út - Dózsa György tér - Palota út - Dísz tér – Szent György utca útvonalat.

2026. április 7-én 13 órától 16 óráig a Budapest I., XI. és XII.,

Színház utca - Dísz tér - Palota út - Dózsa György tér – Attila út – Szarvas tér – Krisztina körút – Hegyalja út – BAH csomópont – Jagelló út – Apor Vilmos tér – Stromfeld Aurél út – Orbánhegyi út – Szent Orbán tér – Istenhegyi út – Költő utca – Béla király út – Zugligeti út útvonalat.

2026. április 7-én 16 órától 20 óráig a Budapest I., V., VI., VIII., XI., XII. és XIV.,

Zugligeti út – Béla király út – Költő utca – Istenhegyi út – Szent Orbán tér – Orbánhegyi út – Stromfeld Aurél út – Apor Vilmos tér – Jagelló út – BAH csomópont – Hegyalja út – Krisztina körút – Szarvas tér – Lánchíd utca – Lánchíd – Széchenyi tér – József Attila utca – Andrássy út – Hősök tere – Dózsa György út – Kerepesi út útvonalat.

2026. április 8-án 8 órától 11 óráig a Budapest I., V., XI. és XII.,

Zugligeti út – Béla király út – Költő utca – Istenhegyi út – Szent Orbán tér – Orbánhegyi út – Stromfeld Aurél út – Apor Vilmos tér – Jagelló út – BAH csomópont – Hegyalja út – Krisztina körút – Szarvas tér – Apród utca – Ybl Miklós tér – Lánchíd utca – Clark Ádám tér – Lánchíd – Széchenyi István tér – Eötvös tér – Id. Antall József rakpart – Markó utcai felhajtó – Markó utca – Balassi Bálint utca – Kossuth tér útvonalat.

2026. április 8-án 14 órától 17 óráig a Budapest V., VI., XIV. és XV.,

Kossuth tér – Garibaldi utcai lehajtó – Id. Antall József rakpart – Eötvös tér – Széchenyi István tér – József Attila utca – Andrássy út – Hősök tere – Kós Károly sétány – Kacsóh Pongrác úti felüljáró – M3 kivezető – M3 – M0 – M4 – LFNR2 útvonalat.

A lezárás idején az útvonalat keresztező útszakaszok szintén lezárásra kerülnek.

2026. április 6-án 6 órától április 8-án 24 óráig a Budapest I., V., VI., VII., XI., XII., XIV., XV. M3-as ki-, bevezető szakaszán a Szilas pihenőhelyen a SHELL benzinkút melletti parkolókban, M3-as kivezető szakaszának szervizútján, a Wesselényi utca és a Szentmihályi út között, M3-as kivezető szakaszának szervizútján, az Obsitos utca és a Vág utca között, M3-as bevezető szakaszának szervizútján, a Széchenyi út és a Rákospalotai körvasút sor között, M3-as autópálya Körvasút sori felüljáró alatt, Szőnyi úton, a BVSC pálya és a Mexikói út között lévő parkolókban, Szőnyi úton, a BVSC pálya előtti parkoló teljes területén, Mexikói úti P+R parkoló felüljáró melletti két párhuzamos útszakasz mindkét oldalán, Kacsóh Pongrác úti felüljáró alatt, az Állatkert gazdasági bejáratánál is, Kacsóh Pongrác út szervizútján a Hermina út és a Borostyán utca közötti területen, Bethesda utca mindkét oldalán a Hungária körút előtt 50 méter hosszon, Pálma utca mindkét oldalán a Hungária körút előtt 50 méter hosszon, Erzsébet királyné útja mindkét oldalán a Hungária körút előtt 50 méter hosszon, Mimóza utca mindkét oldalán a Hungária körút előtt 50 méter hosszon, Ajtósi Dürer sor mindkét oldalán, Hermina út mindkét oldalán az Ajtósi Dürer sor előtt 50 méter hosszon, Ilka utca mindkét oldalán az Ajtósi Dürer sor előtt 50 méter hosszon, Jávor utca mindkét oldalán az Ajtósi Dürer sor előtt 50 méter hosszon, Stefánia út mindkét oldalán az Ajtósi Dürer sor előtt 50 méter hosszon, Zichy Géza utca mindkét oldalán az Ajtósi Dürer sor előtt 50 méter hosszon, Cházár Anadrás utca mindkét oldalán az Ajtósi Dürer sor előtt 50 méter hosszon, István utca mindkét oldalán a Dózsa György út előtt 50 méter hosszon, Marek József utca mindkét oldalán a Dózsa György út előtt 50 méter hosszon, Dembinszky utca mindkét oldalán a Dózsa György út előtt 50 méter hosszon, Peterdy utca mindkét oldalán a Dózsa György út előtt 50 méter hosszon, Damjanich utca mindkét oldalán a Dózsa György út előtt 50 méter hosszon, Városligeti fasor mindkét oldali szervízútján, Bajza utca mindkét oldalán a Városligeti fasor előtt 50 méter hosszon, Lövölde téren, Felsőerdősor utca mindkét oldalán, Németh László utca mindkét oldalán a Szív utca és a Németh László utca között, Benczúr utca mindkét oldalán a Felsőerdősor utca előtt 50 méter hosszon, Széchenyi fürdő kiszolgáló útján mindkét oldalon, a Kós Károly sétánytól 50 méteres szakaszokon, Széchenyi fürdő előtti félkörív mindkét oldalán, Paál László sétány Kós Károly sétány felőli félkörívének mindkét oldalán, Városligeti körút Kós Károly sétánytól 50 méteres szakaszon, mindkét oldalon, Hősök terén, Állatkerti körút mindkét oldalán a Hősök tere és a Gundel Károly út között (Robinson étterem előtti parkolóban is), Olof Palme sétány mindkét oldalán, a Műjégpálya előtt is, Dózsa György úton a Lendvay utca és a Sajó utca között, Andrássy út mindkét oldalán és a szervizúton is, Rippl-Rónai utca mindkét oldalán a Délibáb utca és a Lendvay utca között, Munkácsy Mihály utca mindkét oldalán a Délibáb utca és a Lendvay utca között, Bajza utca mindkét oldalán a Délibáb utca és az Aradi utca között, Kodály körönd teljes területén, Szinyei Merse utca mindkét oldalán az Aradi utca és az Andrássy út között, Felsőerdősor utca mindkét oldalán, a Benczúr utca és az Andrássy út között, Szív utca mindkét oldalán az Aradi utca és a Szegfű utca között, Rózsa utca mindkét oldalán az Aradi utca és a Szegfű utca között, Izabella utca mindkét oldalán az Aradi utca és a Szófia utca között, Vörösmarty utca mindkét oldalán az Aradi utca és a Hunyadi tér között, Csengery utca mindkét oldalán az Aradi utca és a Hunyadi tér között, Eötvös utca mindkét oldalán az Aradi utca és a Szófia utca között, Oktogon teljes területén, Jókai téren, Liszt Ferenc téren a Paulay Ede utca és az Andrássy út között, Nagymező utca mindkét oldalán a Paulay Ede utca és a Mozsár utca között, Hajós utca mindkét oldalán a Paulay Ede utca és a Lázár utca között, Dalszínház utca mindkét oldalán a Paulay Ede utca és a Révay utca között, Székely Mihály utca mindkét oldalán az Andrássy út és a Paulay Ede utca között, Dobó utca mindkét oldalán az Andrássy út és a Révay utca között, Káldy Gyula utca mindkét oldalán a Révay utca és a Paulay Ede utca között, Bajcsy-Zsilinszky út mindkét oldalán a Szent István tér és a Deák Ferenc tér között, József Attila utca mindkét oldalán, Hercegprímás utca mindkét oldalán a József Attila utca és a Szent István tér között, Sas utca mindkét oldalán a József Attila utca és a Szent István tér között, Október 6. u utca mindkét oldalán a Mérleg utca és a József Attila utca között, Hild téren a József Attila utca előtt 50 méter hosszon, József nádor téren a József Attila utca előtt 50m méter hosszon, Erzsébet téren a József Attila utca előtt 50 méter hosszon, Nádor utca mindkét oldalán a Mérleg utca és a József Attila utca között, Mérleg utca mindkét oldalán a Széchenyi tér és a Nádor között, Széchenyi tér teljes területén, Széchenyi téren az Magyar Tudományos Akadémia előtti nagy parkolóban, Akadémia utca mindkét oldalán a Széchenyi tér és a Vigyázó Ferenc utca között, Dorottya utca mindkét oldalán, Apáczai Csere János utca mindkét oldalán a Széchenyi tér és a Wekerle Sándor utca között, Eötvös téri lehajtó mindkét oldalán, Budai alsó rakparton a Lánchíd alatt és előtte-utána 50-50 méteres szakaszon, Clark Ádám téren, Lánchíd utca mindkét oldalán, a parkolóban is, Öntőház utca mindkét oldalán, Ybl Miklós téren, Apród utca mindkét oldalán, Döbrentei utca mindkét oldalán az Ybl Miklós tér és a Fogas utca között, Szarvas téren, Váralja utca mindkét oldalán az Attila úttól a Déli Rondellához vezető lépcsőig, valamint az Orvostörténeti Múzeum feletti parkolóban, Attila út mindkét oldalán a Döbrentei tér és az Attila köz között, Hadnagy utca mindkét oldalán, Hegyalja út mindkét oldalán az Erzsébet híd és az Alkotás utca között, Czakó utca mindkét oldalán a Hegyalja út előtt 50 méter hosszon, Tigris utca mindkét oldalán a Hegyalja út előtt 50 méter hosszon, Aladár utca mindkét oldalán a 2/a szám és a Hegyalja út között, Szirtes út mindkét oldalán a Hegyalja út előtt 50 méter hosszon, Berényi utca mindkét oldalán a Hegyalja út előtt 50 méter hosszon, Alsóhegy utca mindkét oldalán a Hegyalja út előtt 50 méter hosszon, Csap utca mindkét oldalán a Hegyalja út előtt 50 méter hosszon, Harkály utca mindkét oldalán a Hegyalja út előtt 50 méter hosszon, Mészáros utca mindkét oldalán a Hegyalja út előtt 50 méter hosszon, Avar utca mindkét oldalán a Hegyalja út előtt 50 méter hosszon, Szittya utca mindkét oldalán a Hegyalja út előtt 50 méter hosszon, Társ utca mindkét oldalán a Hegyalja út előtt 50 méter hosszon, Otthon utca mindkét oldalán a Hegyalja út előtt 50 méter hosszon, BAH csomóponti felüljáró alatt az OMV kúttól (Alkotás út) az Erzsébet híd felé, BAH csomópont OMV kút útpálya felé eső oldalán, Jagelló út mindkét oldalán az Alkotás út és az Apor Vilmos tér között, a Budapesti Kongresszusi Központ parkolójában is, Sirály utca mindkét oldalán a Gébics utca és a Jagelló út között, Csörsz utca mindkét oldalán a Jagelló út előtt 50 méter hosszon, Böszörményi út mindkét oldalán a Jagelló út előtt 50 méter hosszon, Apor Vilmos tér teljes területén, Törpe utca mindkét oldalán az Apor Vilmos tér előtt 50 méter hosszon, Stromfeld Aurél út mindkét oldalán, Szendi utca mindkét oldalán a Stromfeld Aurél út előtt 50 méter hosszon, Zsámbéki utca mindkét oldalán a Stromfeld Aurél út előtt 50 méter hosszon, Németvölgyi út mindkét oldalán a Mártonhegyi út és a Kiss János altábornagy utca között, Pagony utca mindkét oldalán a Stromfeld Aurél út előtt 50 méter hosszon, Levendula utca mindkét oldalán a Stromfeld Aurél út előtt 50 méter hosszon, Nárcisz utca mindkét oldalán a Stromfeld Aurél út előtt 50 méter hosszon, Agárdi utca mindkét oldalán a Stromfeld Aurél út előtt 50 méter hosszon, Gyimes utca mindkét oldalán a Stromfeld Aurél út előtt 50 méter hosszon, Orbánhegyi út mindkét oldalán a Stromfeld Aurél út és az Istenhegyi út között, Szent Orbán tér teljes területén, Istenhegyi út mindkét oldalán az Orbánhegyi út és a Költő utca között, Zalatnai utca mindkét oldalán az Istenhegyi út előtt 50 méter hosszon, Tusnádi köz mindkét oldalán az Istenhegyi út előtt 50 méter hosszon, Pethényi út mindkét oldalán az Istenhegyi út előtt 50 méter hosszon, Nógrádi utca mindkét oldalán az Istenhegyi út előtt 50 méter hosszon, Szendrő utca mindkét oldalán az Istenhegyi út előtt 50 méter hosszon, Óra út mindkét oldalán az Istenhegyi út előtt 50 méter hosszon, Zsibói utca mindkét oldalán az Istenhegyi út előtt 50 méter hosszon, Lóránt út mindkét oldalán az Istenhegyi út előtt 50 méter hosszon, Istenhegyi lejtő mindkét oldalán az Istenhegyi út előtt 50 méter hosszon, Adonis utca mindkét oldalán az Istenhegyi út előtt 50 méter hosszon, Költő utca mindkét oldalán, Béla király út mindkét oldalán, Devecseri Gábor parkban, Galgóczy utca mindkét oldalán a Béla király út és a Kikelet utca között, György Aladár utca mindkét oldalán a Béla király út előtt 50 méter hosszon, Bükkös út mindkét oldalán a Béla király út előtt 50 méter hosszon, Cinege út mindkét oldalán a Béla király út előtt 50 méter hosszon, Kútvölgyi út mindkét oldalán a Béla király út előtt 100 méter hosszon, Fácános téren, Zugligeti út mindkét oldalán a Béla király út és a Zugligeti út 73. szám között, Szilassy út mindkét oldalán, Csermely út mindkét oldalán a Zugligeti út előtt 50 méter hosszon, Pesti alsó rakparton a Lánchíd északi és déli oldalán található parkolókban, Pesti alsó rakparton a Stollár Béla utca vonala és a Wekerle Sándor utca vonala között, Széchenyi felső rakparton a Zoltán utca és a Széchenyi tér között, Széchenyi felső rakparton a Kossuth tér és a Stollár Béla utca vonala között, Markó utca mindkét oldalán a Széchenyi felső rakparton és a Falk Miksa utca között, Balassi Bálint utca mindkét oldalán a Kossuth tér és a Stollár Béla utca között, Akadémia utca páratlan oldalán a Kossuth tér és a Zoltán utca között, Garibaldi utca mindkét oldalán az Akadémia utca és a Garibaldi köz között, Szalay utca mindkét oldalán a Honvéd utca és a Falk Miksa utca között.

2026. április 6-án 6 órától április 7-én 20 óráig a Budapest I., Színház utca mindkét oldalán, Szent György utca mindkét oldalán, Szent György téren, az Oroszlános Udvarban is, Dísz tér teljes területén, Úri utca mindkét oldalána Dísz tér és a Hajadon utca között, Tárnok utca mindkét oldalán a Dísz tér és a Hajadon uca között, Attila út 2. szám melletti épület mindkét oldali parkolójában, Dózsa György téren, Palota út mindkét oldalán, Váralja utca mindkét oldalán, Tábor utca mindkét oldalán a Logodi utca és a Palota út között, Lovas út mindkét oldalán a Palota út előtt 50 méter hosszan, Krisztina körút mindkét oldalán a Döbrentei tér és a Dózsa György tér között, Délibáb utca mindkét oldalán, a Dózsa György út előtt 50 méter hosszon, Benczúr utca mindkét oldalán, a Dózsa György út előtt 50 méter hosszon, Városligeti fasor mindkét oldali szervízútján a Dózsa György út előtt 50 méter hosszon, Damjanich utca mindkét oldalán a Dózsa György út előtt 50 méter hosszon, Peterdy utca mindkét oldalán a Dózsa György út előtt 50 méter hosszon, Dembinszky utca mindkét oldalán a Dózsa György út előtt 50 méter hosszon, Marek József utca mindkét oldalán a Dózsa György út előtt 50 méter hosszon, István utca mindkét oldalán a Dózsa György út előtt 50 méter hosszon, Dózsa György út mindkét oldalán a Sajó utca és a Kerepesi út között, Sajó utca mindkét oldalán a Szinva utca és a Dózsa György út között, Abonyi utca mindkét oldalán a Dózsa György út előtt 50 méter hosszon, Alpár utca mindkét oldalán a Szinva utca és a Dózsa György út között, Thököly út mindkét oldalán a Dózsa György út előtt 50 méter hosszon, Istvánmezei út mindkét oldalán a Dózsa György út előtt 50 méter hosszon, Százház utca mindkét oldalán a Dózsa György út előtt 50 méter hosszon, Jobbágy utca mindkét oldalán a Dózsa György út előtt 50 méter hosszon, Verseny utca mindkét oldalán a Dózsa György út előtt 50 méter hosszon, Dózsa György út – Ifjúság útja murvás parkolóban, Kerepesi út mindkét oldalán és a szervízúton is az Aréna Pláza főbejárata és a Kerepesi út 29. sz. között, Asztalos Sándor utca mindkét oldalán a Kerepesi út előtt 50 méter hosszon.

Az érintett területeken 2026. április 7-én és április 8-án a kijelölt taxiállomások nem működnek.

Azon gépjárművek tulajdonosai, akik az érintett terület megállni tilos jelzéssel ellátott útszakaszán parkoltak, és gépjárművüket elszállították, a 06-80-180-780-as zöldszámon érdeklődhetnek.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a közlekedők türelmét és megértését kéri.