Igazságos és kitartó békét sürgetett XIV. Leó pápa, telefonon beszélt az izraeli és az ukrán elnökkel

2026-04-03 18:35:00 CEST

A katolikus egyházfő Jichák Hercog előtt a közel-keleti civilek védelmére, a nemzetközi és humanitárius jog tiszteletben tartására skérte, Volodimir Zelenszkijnek megerősítette, közel áll az ukrán néphez.

XIV. Leó pápa telefonon beszélt pénteken Jichák Hercog izraeli és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és mindkettőjüknek a béke mellett érvelt – adta hírül az MTI a Vatikán közlésére hivatkozva. Eszerint a katolikus egyházfő elsősorban a civil lakosság védelmének fontosságát és a nemzetközi valamint humanitárius jog tiszteletben tartását szorgalmazta. Sürgette, hogy nyissák meg újra a diplomáciai párbeszéd minden csatornáját, vessenek véget a súlyos konfliktusnak, és igazságos, tartós békét teremtsenek a Közel-Keleten.

A Vatican News ugyanakkor a Szentszék Sajtóirodájának közleménye alapján azt írta, hogy XIV. Leó pápa április 3-án, péntek reggel telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Külön kiemelték, hogy a szívélyes beszélgetés során a Szentatya a legjobbakat kívánta a húsvéti ünnepekre, és megerősítette közelségét az ukrán néphez. – Megvitatták a humanitárius helyzetet, hangsúlyozva annak sürgősségét, hogy a szükséges segély eljusson a konfliktus által sújtott emberekhez, és szorgalmazták további hadifoglyok szabadon bocsátását.

Az MTI csak Volodimir Zelenszkij Telegram-csatornáján közzétett nyilatkozatát ismertette, amely szerint a politikusnak pont a pápával folytatott a beszélgetés idején az oroszok ismét támadták Ukrajnát: több száz drón és több tucat rakétát lőttek ki ukrán városokra és lakóira, legalább öt régió került veszélybe.

– Egy órányi nyugalma sincs az embereknek, és ez a válasz Oroszországtól a húsvéti tűzszünetre tett javaslatunkra. Az oroszok valójában csak fokozzák a támadások intenzitását, és tűzszünet helyett húsvéti eszkalációt idéznek elő a légtérben. Ezt semmiképp sem szabad figyelmen kívül hagyni, és hálás vagyok mindenkinek a világban, aki nem hallgat erről – írta Zelenszkij, aki áldott ünnepet és békét kívánt XIV. Leó pápának és mindazoknak, akik most ünneplik majd a húsvétot. Továbbá jelezte, hogy örömmel fogadnák a katolikus egyházfő látogatását Ukrajnában.