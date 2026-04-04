Visszalépett Kunhalmi Ágnes, nem indul a parlamenti választáson

2026-04-04 08:46:00 CEST

Szerinte így van esély, hogy az elmúlt 16 év autoriter rezsimjét magunk mögött tudjuk hagyni április 12-én.

„Rendkívüli idők rendkívüli döntéseket igényelnek, így most nekem kell meghoznom a döntést, amellyel nem engedem a Fidesz jelöltjét nyerni a választókerületben. Visszalépek a jelöltségtől” – jelentette be egy szombat reggeli Facebook-posztban Kunhalmi Ágnes, hogy nem indul a 2026. április 12-én tartandó parlamenti választáson.

Kunhalmi Ágnes Budapest 8. számú egyéni választókerületében vágott volna neki a megméretésnek, ahol korábban a Demokratikus Koalíció képviselőjelöltje, Ternyák András is visszalépett már. A Tisza Párt jelöltje Virágh Gabriella, a Fideszé Tarnai Richárd, a Pest Vármegyei Kormányhivatal főispánja.

Kunhalmi Ágnes egyébként hivatalosan függetlenként gyűjtött aláírásokat az induláshoz, hiszen a pártja, az MSZP februárban már bejelentette, hogy nem indul. 2022-ben még az akkori budapesti 15. számú választókerületben győzött és lett parlamenti képviselő.

„Van esélyünk, hogy az elmúlt 16 év autoriter, a pluralizmust felszámoló, a társadalmi megosztottságot végletekig felerősítő és szociálisan kirekesztő rezsimet és politikai kultúrát magunk mögött tudjuk hagyni április 12-én. Ehhez mindenkire szükség van, ezt talán egy mindig is együttműködés-párti politikusnak elhiszik. De ne feledjék, hogy a demokráciáért és a jobb életért is minden nemzetnek újra, meg újra meg kell harcolnia, és úgy hiszem, ez a harc nem fejeződik be április 12-én sem” – írta most az MSZP-s politikus, nyomatékosítva, továbbra is hisz a pluralizmusban, a baloldali értékekben, a humanizmusban és a társadalmi haladásban, küzdött becsülettel, de küzdelmem csak az önmagának meghúzott határig tarthatott.