Kunhalmi Ágnes: Vicces, hogy egyszerre aggódnak a baloldalért és kérik, hogy tűnjön is el

2026-02-21 17:15:00 CET

A szocialista országgyűlési képviselő azt állítja: szoros a választási verseny közte, a Tisza- és a Fidesz jelöltje között saját dél-pesti választókerületében; ám saját mérései alapján a tiszás jelölt alulmaradna. Szerinte egy korszak lezárult, az MSZP-t utolérte a történelem, de az idősödő baloldali szavazók jelentik az ellenzéki győzelem tartalékát a csatatérkörzetekben. Interjú.

Ha ránéz a most politikai térképre, hogy érzi magát?

Abszolút bizakodóan, mert sok munka van mögöttem. Bárki is állítana ilyet, én nem vagyok megélhetési politikus, az egyik helyben legeredményesebb egyéni képviselőként a körzetemben nem csak egy iskolát mentettünk meg a szülőkkel együtt a kormányzati bezárástól, és nagyon sok szociális kezdeményezést az én a javaslatomra indítottak el, illetve sok pénz tudtam hozni a kerületi lakosoknak is, ami mind náluk landolt. De ezt mindenki el is ismeri, tehát nem véletlenül fordítottam vissza a Fidesztől a körzetet 2018-ban.

Ki áll most jobban, ön vagy a Tisza jelöltje?

Teljesen kiegyenlített. Listán a Tisza vezet, mint a legtöbb helyen az országban. De egyéniben nem.

Tehát a Fidesz nyerne?

A belső méréseink szerint egyéniben szinte harmadolódik a szavazatarány a három jelölt között, azonban nekem van a legnagyobb tartalékom a bizonytalan szavazók között. És hát az a Tarnai Richárd a fideszes ellenfelem, aki jelenlegi Pest-megyei főispánként már bemutatkozott az egész országnak, amikor a gödieket kiszolgáltatta a kormányzati akaratnak. De a megbízhatóságáról mi is tudnánk mesélni, hiszen amikor megvédtük az iskolát a Havanna lakótelepen, akkor a helyi családok őt is keresték, csak éppen nem találták. Ez nagy mértékben árt most neki. Minden körzet más és más, nálunk nincsenek lakóparkok, a lakótelepeken a Fidesz relatíve erősebb, de mi az elmúlt években nagyon-nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy a támogatottságuk lecsökkenjen.

A mérése szerint ismét ön húzná be a körzetet?

Ha marad a mostani felállás, hogy a Tisza szavazóinak jelentős része egyéniben rám, listán a Tiszára, illetve a Demokratikus Koalíció szavazóinak többsége is rám szavaz egyéniben, akkor jelenleg igen. Ez a pillanatnyi állapot. De már várom, hogy ellenem is kihoznak egy manipulatív mérést, hogy elbizonytalanítsák a választókat, pont azért, mert látják mi a helyzet.

Annak megvan a veszélye, hogy hármas felállásban a fideszes győz?

Mindennek megvan a veszélye, ha nincs párbeszéd a felek között. És tudom, hogy ez az interjú most velem készül, de ezt a kérdést fel kell tenni annak a tiszás jelöltnek is, aki a számok szerint egyébként alul marad a saját listájához képest is.

Ön kereste? Beszélt vele?

Természetesen találkoztunk már a kitelepüléseken. Egy nagyon tisztességes asszonynak tartom, de minden tiszás azt mondja nekem, hogy végül a központban döntenek. Engem viszont mindig biztosítanak arról, hogy az elmúlt években kifogástalan munkát végeztem; a mostani tiszásokkal is együtt gyűjtöttünk 7-8 ezer aláírást az iskolabezárás ellen, ami nem kevés. Sok aktivista jelezte, hogy örülne annak, ha a nap végén ez a helyzet kiegyenesedne, és nagyobb eséllyel indulnánk, ha én lennék a jelöltjük.

Visszalépésről egyeztetett a tiszás ellenfelével?

Nem, erről nem esett szó közöttünk.

Akkor miről beszélgettek? Egyszerűen a tudtára adta, hogy az aktivistái önt támogatják?

Ő ezt magától is látja. Ahogy a Tisza szavazóinak, így az aktivistáinak sem okozna gondot ha én indulnék egyéniben, hiszen ők is látják az elmúlt évek eredményeit. A szavazók Odajönnek a pultomhoz, és megkapom az támogatást az egyéni indulásomhoz, miközben listán a Tiszát támogatják. De ugyanígy odajönnek a baloldali szavazók is, megkapom a támogatást egyéniben, majd mennek a DK pultjához. Én abban bízom, hogy a végén – mivel ők mindig arra hivatkoznak, hogy erről csak a pártközpont tud dönteni – valamilyen módon dűlőre jutunk, mert ez a helyzet így nem maradhat.

A végén ön szerint visszalép valamelyikük?

Ezt ma nem lehet megmondani, erről kérdezze meg tiszás jelöltet is.

De azt mondja ez így nem maradhat.

Nem is maradhat. Szerintem ön is, és az országban mindenki tudja, a választókörzetemben meg végképp, hogy én egy kompromisszumkész politikus vagyok. De csak azzal lehet kompromisszumot kötni, aki maga is nyitott erre. Erővel nem lehet minden körzetet megoldani. Ha csak az van, hogy mindenkit tűnjön el, és lépjen le – még akkor is, ha vesztünk egy körzetet - az nem kompromisszumkészség. Akkor viszont a szavazók fognak dönteni a végén.

Ön mit kérne a Tiszától a visszalépésért cserébe?

Ebben a körzetben nem nekem kell ezt a kérdést feltenni. Az én pártom 102 helyen lépett vissza és cserébe csak pár győztes és eredményes jelölt támogatását javasolja. Az viszont biztos, hogy nekem pár hónapja megüzente a fideszes tankerületi vezető, hogy ha Kunhalmi Ágnes eltűnik, akkor bezárjuk a Kondor iskolát, és neki esnek a kispesti iskoláknak is. Innentől kezdve én azt gondolom, hogy mindent meg kell tennem azért, hogy inkább a tankerület, és a Fidesz tűnjenek el. És azt is látom, hogy a kormány- és rendszerváltás tartaléka ma két helyen van az országban. Az egyik a már hozzáadott értékkel rendelkező egyéni jelölteknél, akik egy-egy körzetben nagyon magas teljesítménnyel, és szavazóbázissal rendelkeznek, illetve az idősödő klasszikus szociáldemokrata szavazóbázisnál van tetemes tartalék. Az ő szavazatmegosztásuk és szavazási hajlandóságuk fogja eldönteni a választást, főleg vidéken a csatatérkörzetekben, ezért érdemes lenne erre figyelni, gesztust tenni számukra.

Az önre adott egyéni voks viszont semmiképp sem a Tisza listáját gazdagítja, pedig a győztes kompenzáció miatt ez is számít. Így miért önt válasszák inkább a tiszás induló helyett?

Az elért eredményeimen túl azért, mert ebben a választási rendszerben egy győztes körzet ezerszer többet ér, mint egy körzetben elveszett minimális töredékszavazat. Ez a helyzet.

Egyébként miért függetlenként indul? Szégyelli a szegfűs pártlogót?

Nem, a pártom döntött úgy, hogy jelölőszervezetként sem indul a választáson. Rólam pedig mindenki tudja, hogy ki vagyok, és egyébként ezzel is azt tudom üzenni, hogy most pártügyekben nem kívánok beleszólni. Én egy körzetért vállalom a felelősséget, azért, amit már többször megnyertem, ahol fontos eredményeket értem el, és ezt nem szabadna kockáztatni.

A választástól eláll az MSZP, de jelölőszervezetként még adhatnának önnek logót. Hogyhogy ezt sem akarják már?

Mert a tagság úgy döntött, hogy az MSZP sehol nem kívánja kinyitni ezt a történetet.

Ezzel teljesen levonulnak a pályáról?

Trianon óta nem volt olyan országgyűlés, ahol nem voltak bent szociáldemokrata jelöltek. Még 1939-ban a legnehezebb időszakban is voltak öten. És az MSZP is nehezen hozta meg ezt a döntést, de a lehetőség most is meg van rá, hogy négy olyan jelöltet küldjünk a parlamentbe, akik indulásukkal nem veszélyeztetik a kormányváltást, megszavazzák Magyar Pétert miniszterelnöknek, és képviselik a baloldali értékeket.

A DK például továbbra sem lép vissza, pont a baloldal képviselete miatt. Ők nem viselkednek felelősen?

Az ő helyzetük kicsit más, az MSZP alacsonyabb támogatottsága miatt, de őket még bizonyos kutatások öt százalék környékére mérik.

A legtöbb kutatás szerint ugyanúgy 1 és 3 százalék között mozognak.

Más pártokról többet nem is mondanék, csak annyit, amit eddig is, hogy pártlistán mindenki az értékrendje és belátása szerint szavazzon. Én csak abban az egyéni körzetben kérek szavazatot, amit többször megnyertem.

És listán a Tiszát fogja támogatni?

Én azt gondolom, hogy nagyon sok szocialista, és baloldali szavazó, még várja azt, hogy Magyar Péter valamilyen típusú gesztust adjon nekik, mert nagyon sokan nem akarnak elmenni szavazni, és én ezt látom a legnagyobb veszélynek a kormányváltásra nézve. Itt van még az egyik tartaléka a kormányváltásnak.

De a kérdésem arra vonatkozott, hogy ön kit támogat.

Hát ne haragudjon, ha én azt mondom, hogy mindenki szavazzon országos pártlistán az értékrendje szerint, akkor most nem lenne korrekt befolyásolnom a szavazókat. Nagyon sok szocialista szavazó a Tiszára adja a listás szavazatát, és vannak, akik a Demokratikus Koalícióra, de ami fontos, és itt van a kulcsa a választásoknak: a vidéki körzetekben a legesélyesebb jelöltet támogatják, amely vidéki csatatértkörzetekben perdöntő lehet.

Az MSZP-t utolérte a történelem?

Szerintem utol, egy korszak most lezárul. Ahogy a Közép- Kelet Európai térségben már korábban mindenhol, de a mostani döntésével lehetőséget teremtett magának a továbblépésre is.

Mit jelent a továbblépés?

Vicces, hogy egyszerre aggódnak a baloldalért és egyszerre kérik, hogy tűnjön is el. Ha bejutnak szociáldemokrata politikusok, akkor lesz a baloldalnak parlamenti képviselete, amire lehet építeni a jövő baloldalát. Most teljesen átalakul Magyarországon a pártrendszer, de én azt gondolom, hogy szükség van szocdemekre, a társadalomnak is szüksége van erre az értékrendre. Még egyszer mondom: akik azon aggódnak, hogy mi lesz a baloldallal, azok szavazzanak szociáldemokrata egyéni képviselőkre ahol tudnak, és akik pedig a kormányváltás miatt aggódnak, azok menjenek vidékre segíteni a csatatérkörzetekben legesélyesebb tiszás jelölteknek, mert ezen fog múlni a kormányváltás. .