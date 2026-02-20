Döntött az MSZP kongresszusa, az ellenzéki párt nem indul a parlamenti választáson

MSZP;választás;indulás;

2026-02-20 18:08:00 CET

Az MSZP arra kéri a híveit, hogy négy választókerületben a függetlenként induló jelöltjeit támogassák.

Nem indul a 2026. április 12-i parlamenti választáson a Magyar Szocialista Párt (MSZP).

Az ellenzéki párt egy pénteki közleményében azt írta, minden egyéni országgyűlési választókerületben a legtöbb változást akaró polgárt elérni képes ellenzéki jelöltet támogatják, négy választókerületben viszont függetlenként MSZP-s jelölt, jelenlegi parlamenti képviselő – Budapest XVI., XVIII., illetve XX. kerületében Vajda Zoltán, Kunhalmi Ágnes és Hiller István, Szegeden pedig Szabó Sándor – újra indul. Ami az összes többi választókerületet illeti, az MSZP arra kéri a támogatóit, hogy a legesélyesebb jelöltre szavazzanak. Visszalépéstől függetlenül az MSZP a kampányban bemutatja, mi az a baloldali alternatíva. Mozgósít is a változás érdekében és mindent megtesz, hogy ne jöhessen létre egy Fidesz-Mi Hazánk koalíció a következő Országgyűlésben.

„2026 után pedig ott leszünk, hogy számonkérjük az új kormányon a szolidaritás, az emberség, az esélyteremtés, a társadalmi igazságosság, a dolgozók védelmének értékeit. Kormányváltás után azonnal kezdeményezzük egy új, arányosabb választási rendszer kidolgozását, hogy igazságosabb politikai verseny és szolidárisabb Magyarország épülhessen. A cél világos: kormányváltás 2026-ban és egy új, szolidárisabb korszak megnyitása. Magyarország egyetlen felelős baloldali pártjaként ehhez kérjük minden támogatónk segítségét a jövőben is” - zárul tájékoztatás.

Az, hogy az MSZP nem indul a megméretésen, korábban kiszivárgott már, csak az nem volt világos, hogy öt vagy négy választókörzetben akar talpon maradni függetlenként a jelöltje.