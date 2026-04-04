„Küldöm a heti MP-s információkat” – Az Alkotmányvédelmi Hivatal lehallgatott egy magyar üzletembert, aki a Tisza Pártot segítette

üzletember;titkosszolgálat;lehallgatás;Alkotmányvédelmi Hivatal;Miniszterelnöki Kabinetiroda;Tisza Párt;

2026-04-04 09:54:00 CEST

„Tisztelt Kollégák! Küldöm a heti MP-s információkat” – olvasható a 444 birtokába került e-mailben. A Tisza Párt szerint mindez beleillik abba a sorba, hogy Orbán Viktorék a titkosszolgálatokat felhasználva akarták tönkretenni a legerősebb magyar pártot. A cikk megjelenése után a Rogán Antal-féle Miniszterelnöki Kabinetiroda közleményt adott ki, szerinte a portál a Tisza egyik pénzemberét buktatta le, aki Ukrajnába akart lőport szállítani Magyarországról.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) lehallgatott egy magyar üzletembert, aki korábban előszeretettel ajánlotta kiterjedt kapcsolatrendszerét ellenzéki pártoknak. Az illető Magyar Péter feltűnése után is így tett, a Tisza pedig egy ideig igénybe is vette a segítségét, így 2024 végén és 2025 elején számos párthoz köthető emberrel is tartotta a kapcsolatot, miközben a Rogán Antal által felügyelt nemzetbiztonsági szerv lehallgatta – értesült a 444.

A lap két hete jutott két dokumentum birtokába, amelyek a cikkben F.-nek nevezett személy lehallgatására utalnak. Az egyik dokumentum egy e-mail, amely húsz hívás és sms rövid leiratát tartalmazza. Ezekből kiderül, 2024 decemberében és 2025 januárjában a lehallgatott F. számos találkozót szervezett a gazdasági és politikai közélet szereplőivel – főként ismerten ellenzéki figurákkal – és a Tisza párt körüli önkéntesekkel. Arról nincs információ, hogy ezeken a találkozókon mi hangzott el, de az azok szervezéséről szóló üzenetek és hívások leirata szerepel ebben a jelentésszerű e-mailben. Az e-mailt pedig ezzel a felütéssel kezdték:

„Tisztelt Kollégák! Küldöm a heti MP-s információkat.”

A dokumentum a 2024. december 21-től 2025. január 7-ig tartó időszakra vonatkozik, ám az abban leírtak arra utalnak, hogy a lehallgatások ennél hosszabb időtartamban zajlottak. Az e-mailben idézett hívások és üzenetek valóban megtörténtek, ezt a lap több forrásból ellenőrizte, maga a lehallgatott fél és több, a vonal másik végén lévő ember erősítette meg mindezt.

A lap beszámolója szerint a cikk megírása során váratlan dolog történt: az AH nemhogy válaszolt a megkeresésükre, hanem egy kijelölt munkatársát is elküldte velük beszélgetni. Az e-mailen a feladónál az AH egyik vezető beosztású tisztjének, a címzettek között pedig másik öt AH-s tiszt neve szerepel, ezt pedig a lap nemzetbiztonsági forrásai mellett maga a hivatal is elismerte.

Elmondták, hogy az üzletember valóban a látókörükbe került egy ügy kapcsán, ez adott jogalapot a lehallgatásokhoz. Minderről bizalmas dokumentumokat is mutattak, amelyek részleteit a nyilvánosság nem ismerheti meg, erről titoktartási nyilatkozatot írattak alá a lap munkatársaival.

Alkotmányvédelmi Hivatal álláspontja szerint azért illethették az MP rövidítéssel a lehallgatások összesítését, mert az a „Magyar Proliferáció” rövidítése, nem Magyar Péteré.

A kormány meghatározása szerint márpedig „proliferáció alatt a tömegpusztító fegyverek (atom-, biológiai- és vegyi fegyverek) és a kettős-felhasználhatóságú termékek, illetve az előállításukhoz és célba juttatásukhoz szükséges eszközök nem kívánatos továbbadását, veszélyes elterjedését értjük”. A lap nemzetbiztonsági forrásai szerint ez nem életszerű indoklás az AH részéről, hisz nehéz elképzelni, hogyha F-nek volt is bármi köze például fegyverkereskedelemhez, akkor azt a proliferáció kifejezéssel illetnék.

A lap birtokába jutott dokumentumok ráadásul egyetlenegy olyan beszélgetést sem tartalmaznak, amelyeket F. olyan emberekkel folytatott volna, akik bármilyen módon érintettek lehetnének abban az ügyben, amely miatt az üzletember az AH látókörébe került. Ezzel szemben – egy-két kivétellel – minden beszélgetést olyan emberekkel folytatta F., akik a Tisza párt támogatói, vagy önkéntesei, esetenként a sokszor a nyilvánosságban is MP-ként is hivatkozott Magyar Péter munkatársai.

További furcsa körülmény, hogy titkosszolgálatok hivatalos ügyben korlátozottan kommunikálnak e-mailben, lehallgatások anyagait biztosan nem szokás ilyen formában továbbítani egymásnak, azok nyersanyaga is minősített – emelték ki a lap nemzetbiztonsági forrásai.

Hozzátették, ha megalapozott lett volna a gyanú F. ellen, akkor súlyos kockázatot vállaltak az AH tisztjei azzal, hogy e-mailben küldték el egymásnak a lehallgatások anyagait, az pedig, hogy a kiemelt beszélgetésekben fegyverkereskedésre nincs utalás, hanem az üzletember Tisza párt körüli tevékenységéről van szó, különösen aggasztó.

A 444 megkeresésére F. tagadta, hogy bármi olyan tevékenységet folytatott volna, ami jogalapot adott volna a lehallgatására.

A lap birtokába jutott másik, szintén az Alkotmányvédelmi Hivatalban keletkezett dokumentum tartalmazza a lehallgatott illető egy 2025. január 2-án folytatott telefonbeszélgetésének összefoglalóját is. Ezt a beszélgetést nem tiszásokkal és nem a gazdasági élet valamelyik szereplőjével folytatta, hanem – elmondása szerint – egy barátjával, aki amúgy autókereskedő. Ebben kötetlenül beszélgetnek a politikai helyzetről, Magyar Péter év végi köszöntőjéről és a politikus esélyeiről, amivel kapcsolatban kiderül, hogy az üzletember szkeptikus. „Orbán még börtönbe is juttathatja Magyart” – mondta a telefonban, mire a barátja így reagál: „Ezt nem teheti meg, mert akkor az emberek utcára vonulnának, és Orbán úgy járna, mint Ceaușescu Romániában.”

A Tisza az esettel kapcsolatban a portál érdeklődésére elismerte, hogy az üzletember valóban szervezett találkozókat a párt egyes politikusai számára, de már több hónapja megszakították vele a kapcsolatot. „Az, hogy a kormányzásra készülő Tisza egyébként mentelmi joggal rendelkező elnökére dolgoznak a magyar titkosszolgálatok és jelentéseket írnak Magyar Péter tevékenységéről és esetleges találkozóiról, az a rendszerváltás utáni talán legsúlyosabb politikai bűncselekmény-sorozat része.

Beleillik abba a sorba, hogy Orbán Viktorék a titkosszolgálatokat felhasználva akarták tönkretenni a legerősebb magyar pártot. Ez tulajdonképpen egy puccskísérlet a szabad Magyarország ellen. A Tisza-kormány alatt a függetlenné váló nyomozóhatóságoknak és az igazságszolgáltatásnak kell felelősségre vonnia ennek a bűncselekmény-sorozatnak a politikai megrendelőit és végrehajtóit”

– írták.

Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársa az elmúlt napok titkosszolgálati botrányaira utalva azt közölte: „Óriási probléma, hogy a Hivatal ilyen helyzetbe került. Bárki is van hatalmon a politikában, a hivatalnak működnie kell. Minden kormánynak szüksége van erre a szervezetre.”

Rogánék szinte azonnal reagáltak a cikkre

A 444 internetes portál lebuktatta a Tisza egyik pénzemberét, aki Ukrajnába akart lőport szállítani Magyarországról – ezzel a címmel tett közzé közleményt szombat reggel a Rogán Antal-féle Miniszterelnöki Kabinetiroda.

Azt írták, az Alkotmányvédelmi Hivatalnak 2024 júliusában keletkeztek információi arra vonatkozóan, hogy egy férfi és több, a haditechnikai szektorban ismert szereplő, aktív üzleti lobbitevékenységet folytattak a balatonfűzfői lőporgyár megvásárlása érdekében. Hozzátették, az üzem értékesítése kapcsán egyeztetéseket folytattak Ukrajna budapesti nagykövetségének ügyvivőjével.

„A keletkezett információk alapján megerősítésre került, hogy Ukrajna közreműködésével tervezték megvásárolni a lőporgyárat úgy, hogy az üzletben Ukrajna közvetlenül nem vett volna részt, csupán a hitelt biztosította volna. Céljuk az volt, hogy az így gyártott lőport Ukrajnába szállítsák”

– olvasható a közleményben.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda álláspontja szerint mindez Magyarország érdekeivel ellentétes, ezért a Nonproliferációs és haditechnikai engedélyezési osztály, a Magyar Proliferáció (MP) keretében az érintetteket ellenőrzés alá vonta. Az Alkotmányvédelmi Hivatal említett osztályának célja a haditechnikai eszközök, a nukleáris, biológiai, vegyi és radiológiai tömegpusztító fegyverek, valamint ezek hordozó eszközei, a gyártásukhoz, előállításukhoz, fejlesztésükhöz szükséges termékek és technológiák, továbbá a szakszerű működtetésükhöz szükséges szaktudás és információk ellenőrizetlen terjedésének felderítése és megakadályozása – magyarázták.

A közlemény szerint a vizsgálatról az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságát részletesen tájékoztatták. „Az Alkotmányvédelmi Hivatal nem válogathat politikai szempontok alapján: ha valaki az ukrán háborúba fegyvert kíván szállítani Magyarországról, azt akkor is megakadályozzuk, ha az illető a Tisza Pártra vagy bármely más politikai pártra hivatkozik. A 444 újságíróit a fentebb leírtakról az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársa részletesen informálta, ennek ellenére hamis tartalommal jelentették meg mai cikküket” – állítják Rogánék.