Orbán Viktor mintha kezdene ideges lenni, nemsokára jönnek Panyi Szabolcs könyvéből a részletek

Orbán Viktor;könyv;támadás;Vlagyimir Putyin;vádaskodás;Magyar Péter;Panyi Szabolcs;

2026-04-03 21:38:00 CEST

Nyugati titkosszolgálatok is tudomást szereztek arról, a magyar szélsőjobboldalt a Putyin-rezsim pénzeli, ráadásul előfordult, hogy két orosz egymás között azon gúnyolódott, milyen olcsóak a magyarok. De miért is vált az antikommunistaként induló Orbán Viktor és a Fidesz a Putyin-rezsim szövetségesévé?

„Miután Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke személyesen is beszállt egy oknyomozó újságíró – jómagam – elleni kormányzati lejárató kampányba, hadd ragadjam meg ezt az alkalmat is, hogy ismét arra biztassak mindenkit: kövessetek be Substacken, ugyanis a terveim szerint hamarosan ott lesz előzetesen olvasható több fejezet a készülő könyvemből” – írta péntek esti Facebook-posztjában Panyi Szabolcs.

Úgy tűnik, a putyini Oroszországhoz fűződő, egyre nyilvánvalóbb függőségi viszonyát leleplező cikkek és a még meg sem jelent könyv tartalma feszélyezi az Orbán-kormányt, a miniszterelnök legalábbis pénteken korábban szintén Facebook-posztban fakadt ki a tényfeltáró újságíróra. „Panyi Szabolcs beismerte, hogy nem egy, nem két, hanem három európai titkosszolgálattal működött együtt, hogy lejárassa a magyar kormányt. És persze a Tisza Párt elnökével” – írta a Mandiner információi nyomán Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Panyi Szabolcs ezzel szemben a támadásra reagáló bejegyzésében kiemeli, hogy a könyvében a orosz titkosszolgálat magyarországi befolyását készül feltárni. Így azt, miért vált az antikommunistaként induló Orbán Viktor és a Fidesz a Putyin-rezsim szövetségesévé. Ehhez az újságíró 2022 eleje óta gyűjti az anyagot, bőven több mint 100 interjún és háttérbeszélgetésen van túl. Interjúztam például több egykori nyugati nemzetbiztonsági tisztviselővel és hírszerzési jelentéseket olvasó politikussal is, akik megosztottak velem bizonyos részleteket arról, hogy szolgálataik a 2010-es évektől az orosz hírszerzők vagy éppen Kreml-tisztviselők megfigyelésén keresztül miféle riasztó információkhoz jutottak a magyarországi történésekről – írta. E szerint előfordult, hogy

egyszer csak egy magyar politikus bukkant fel a vonal túlsó oldalán, ahogy az is megtörtént, hogy két orosz egymás között azon gúnyolódott, hogy a magyarok milyen olcsók gúnyolódott. És például a magyar szélsőjobboldal akkori orosz finanszírozásáról is tudomást szereztek.

„Legfőképp azonban sikerült leülnöm a magyar-orosz kapcsolatok számos alakítójával és közeli szemtanújával, akik hol névvel, hol név nélkül nyilatkozva idézik fel részletekbe menően a találkozókat Vlagyimir Putyinnal és sziloviki – vagyis titkosszolgálati, erőszakszervezeti hátterű – embereivel” – fűzte hozzá Panyi Szabolcs.