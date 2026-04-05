Elég hülye országban élünk, a kétfarkúak már nem viccesek, helyettük Orbán Viktor lett az

2026-04-05 06:50:00 CEST

Szombaton miniszterelnöki hasonmásversenyt rendeztek Budapesten. Narancssárga Orbán-mellszobrocskát is lehetett nyerni.

Orbán Viktor-hasonmásversenyt rendeztek szombat este a Manyiban egy héttel a parlamenti választás előtt. A több mint kétórás közösségi show a bennünk levő társadalmi szorongás levezetésére volt jó, úgy is tűnt, nagy igény van rá, hiszen amióta már a kétfarkúak sem szórakoztatóak, elég lehangoló a közélet, akkor is, ha eközben Orbán Viktoron újra lehet nevetni.

A hasonmásversenyen 12 jelentkező indult és lépett fel valamilyen előadással, a zsűriben csak fiatal nők voltak, célzásként arra, hogy Orbán Viktor a politikában nem szereti magát nőkkel körülvenni. Döbrösi Laura színésznő, Schultz Nóra politikai elemző, Jezerszky Viki menedzser és Rutai Lili újságíró értékelte röviden a fellépőket.

Az egész egyébként egy dokumentumfilm jelenete lesz. Bevezetőjében a szervező, Révész Bálint dokumentumfilm-rendező, a KIX című film alkotója kifejtette, bárhogy alakul is a parlamenti választás, szeretné, ha a jelenlevők nem az elutasítás, hanem a részvételiség felől közelítenék meg az ország sorsát ezután is. Elárulta, hogy mivel az igazi Orbán Viktorral beszélgetni nem lehet, létrehoztak egy nyelvi AI-modellt, amelybe a miniszterelnök minden fellelhető beszédét és megszólalását felvették. A hasonmásverseny alatt nem egyszer meg is szólalt AI-Orbán Viktor a hangszórókból.

Ami magát a megméretést illeti, a jelentkezők között volt nagyon idős és nagyon alacsony Orbán Viktor, olyan, aki hosszú költeménnyel érkezett, másvalaki gördeszkával esett be, de akadt olyan is, akitől lehetett kérdezni. A nézők végre megtudhatták, milyen edzéstervet követ a miniszterelnök, más hasonlóan fontos, mindenkit érintő kérdésekre is választ kaptunk, az előadások közötti szünetekben pedig interaktív játékokban vehettek részt a nézők. Ezek egyike az volt, hogy új rigmust kellett kitalálni a „Mocskos Fidesz!” helyett, a közös aerobik és a díjátadó után meg kellett fogalmazni egy célt, amellyel a választás után személyesen hozzájárulsz ahhoz, hogy Magyarország jobb hely legyen.

Három díjat osztottak ki: közönségdíjat (szigorúan ellenőrzött, nem elcsalt szavazás útján), illetve a legjobb hasonmásért és a legötletesebb megvalósításért járó elismerést. A nyertesek színházbérletet, Verzió filmfesztivál bérletet és egy narancssárga Orbán-mellszobrocskát kaptak.