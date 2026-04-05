Élve hozták ki Iránból a lelőtt amerikai F-15-ös második pilótáját is

2026-04-05 09:27:00 CEST

Katapultálás után megsebesült, de fel fog épülni. Donald Trump számára rendívül kínos az ügy, hiszen kevesebb mint 48 órával az F-15-ös lelövése előtte jelentette be, hogy Iránt „teljességgel elpusztították” már.

Megtalálták és kimentették Iránból a pénteken lezuhant amerikai F-15-ös vadászrepülőgép második pilótáját is - jelentette be Donald Trump amerikai elnök amerikai keleti parti idő szerint szombaton éjszaka.

Az elnök – idézi az MTI – a saját tulajdonában lévő közösségi oldalon, a Truth Socialön bejegyzése szerint az amerikai légierő ezredesi rangban szolgáló tagját Irán hegyvidéki térségében átfogó és összehangolt erőfeszítések révén találták meg.A katonatiszt ugyan megsebesült, de fel fog épülni.

Donald Trump egyben megerősítette, hogy a pénteken az F-15 Strike Eagle típusú vadászrepülőgép másik pilótáját már aznap sikerült kimenekíteni. Hozzátette, hogy a sikeres első mentőakcióról a még folyamatban lévő második kutatóműveletre tekintettel nem adtak hivatalos tájékoztatást. „Első alkalommal történt meg a katonai emlékezetben, hogy két amerikai pilótát egymástól független műveletekkel sikerült kimenteni mélyen az ellenség területéről” - hangoztatta az amerikai elnök.

Az irániak azt állítják, hogy lelőtték az F-15-öst. Bár a Trump-adminisztráció ezt hivatalosan mostanáig sem erősítette meg, minden jel szerint erről volt szó. Amerikai vadászrepülőgépet – hívja fel a figyelmet az AP hírügynökség – több mint 20 éve nem lőtték le háborúban. A legutóbbi példa egy A-10 Thunderbolt II típusú szubszonikus sugárhajtású csatarepülőgép lelövése volt 2003-ban, az iraki invázió kezdetén. Iráni bejelentések szerint egyébként eltaláltak egy mentésben részt vevő A-10-est most is, az NBC News írta korábban, hogy a pilótájának sikerült kuvaiti légtérbe jutnia és katapultálnia a csatarepülőgépe zuhanása előtt.

Az Egyesült Államok hadseregének középső parancsnoksága, a CENTCOM szerdán jelentette be, hogy az amerikai légierő addig 13 ezer bevetésen 12 300 célpontra mért csapást Iránban.

Az F-15-ös – amely eredetileg az Egyesült Királyságból, a Brit Királyi Légierő (RAF) lakenheath-i bázisáról indult bevetésre – Irán nyugati részén, a hegyvidéki, Irakhoz közeli térségben zuhant le. Donald Trump számára a lelövése azért rendívül kínos, mert kevesebb mint 48 órával előtte még azt közölte, hogy Iránt „teljességgel elpusztították” már.