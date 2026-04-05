Göd és Dunakeszi polgármestere senkit nem akar befolyásolni, de azért szóltak, hogy a fideszes Tuzson Bence a legjobb választás

2026-04-05 14:37:00 CEST

És milyen az, amikor befolyásolnak?

Pest megye 5. számú egyéni választókerületének két polgármestere is levélben buzdít a fideszes Tuzson Bence izgazságügyi miniszter melletti szavazásra, ezt pedig sikerült olyan felütéssel megtenniük, hogy ők ugyan senkit nem akarnak befolyásolni. Aztán mégis - derül ki a Telex cikkéből.

A lap olvasói két levelet juttattak el a portálhoz: az egyiket Dióssi Csaba, Dunakeszi fideszes polgármesterének nevével, fotójával és aláírásával küldték, a másikon pedig Kammerer Zoltán, Göd papíron független, gyakorlatot tekintve 100 százalékban a Fidesznek megfelelően ténykedő polgármestere szerepel.

A levelek szövege feltűnő hasonlóságot mutat: mindjárt az elején két valótlan állítással indítanak, egyrészt, hogy egyszerű magánemberként fordulnak a választókhoz, másrészt pedig, hogy „nem szeretnének beleszólni” abba, hogy ki hogyan választ. Aztán közlik, hogy azért szeretnék megosztani a véleményüket, ezzel a lendülettel pedig bele is kezdenek Tuzson Bence dicséretébe, miszerint régóta ismerik és milyen emberi kvalitásokkal rendelkezik, majd felsorolnak néhány, az elmúlt években megvalósult helyi beruházást (amelyek közül a Samsung SDI gödi akkumulátorgyára valamiért kimaradt). Keretes szerkezetben a levél valótlansággal is zárul, miszerint magánemberként úgy gondolják, Tuzson Bence a legjobb választás a város jövője szempontjából.

Tuzson Bence sajátos kampányolási stílusáról egyébként nem először érkezett hír. Egy hónapja lapunk is megírta, hogy Gödön például az igazságügyi miniszter civilnek álcázza magát: kampánypultján nyoma sincs a Fidesz színeinek, sem a kampányszlogenjének, helyette a papíron független Kammerer Zoltánnal pózol „Kammerer és Tuzson a gödiekért” szlogen mellett. Hogy miért döntöttek így a Fidesz kampánystábjában, arról csak találgatni lehet, de feltételezhető, hogy a gödi akkumulátorgyár ügye nem növelte Orbán Viktor pártjának a népszerűségét a városban.