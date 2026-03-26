Választás 2026: Budapesttől keletre nem érik a narancs, miniszterek is simán bukhatnak a fideszes nagyágyúk között

2026-03-26 05:45:00 CET

Minden bizonnyal búcsúznak a választáson az eddigi fideszes nagyágyúk a dunakeszi, a gödöllői, a péceli és a vecsési központú választókerületben is. Sorozatunk 20. része.

Pest megye északi és keleti részén nem csak a kormányváltás a tét. A Tisza képviselőjelöltjeinek nagy esélyük van rá, hogy kormánypárti veteránokat küldjenek nyugdíjba. Ezt jelzi az is, hogy Orbán Viktor az elmúlt időszakban több helyi körzetben is megfordult, sőt maga árulta el: az eddig biztos bázisként elkönyvelt Pécelen és Vecsésen is vesztésre áll a Fidesz.

Április 12-én búcsút inthet a parlamentnek az egykori „teniszelnök”, Szűcs Lajos, és Tuzson Bence igazságügyi miniszter is. Utóbbi szinte biztosan kikap a dunakeszi központú 5-ös választókerületben. A villámgyors nyomozati jelentéseket fabrikáló miniszter – aki nemrég még azt állította, hogy a Szőlő utcai javítóintézet letartóztatásban lévő exigazgatójának, Juhász Péter Pálnak nem voltak kiskorú áldozatai – 2014 óta őrzi mandátumát; ám négy éve már csak nehézkesen, 4 százalékkal tudta legyőzni az összellenzéki jelöltet Dorosz Dávidot. A körzetet ráadásul 2024-ben átrajzolták, de Erdőkertes és Veresegyház leválasztása sem javította Tuzson Bence esélyeit.

Még mindig a választókerület része például az akkugyára miatt a hírekben szereplő Göd, így a Szőlő utca mellett egy másik országos botrány is terheli az újrainduló minisztert. Ezzel ő maga is tisztában lehet: Gödön egyenesen Fidesz-logó nélkül kampányolt a város népszerű polgármesterével, Kammerer Zoltánnal. Az újdonsült kampányduó komolyan veszi a kihívást: a nőnapi virágosztás mellett nemrég TNT-koncerttel kedveskedtek a gödi hölgyeknek, de Dobrády Ákos és a Kicsi Gesztenye aligha mentik meg a Fideszt.

A Tisza már a 2024-es EP-választáson is kiemelkedően szerepelt a körzetben: három hónapos pártként Dunakeszin és Csömörön is legyőzték a kormánypártot, míg Gödön, Csomádon és Fóton kiegyenlített volt a küzdelem. Magyar Péterék helyi jelöltje Miskolczi Orsolya ügyvéd, aki önéletrajza szerint reménykedik, hogy „szíve a több évtizedes kemény munka során sem keményedett meg”. Bár csak nemrég költözött Gödre, kiemelt ígéretei között szerepel a Samsung-akkumulátorgyár működésének szigorúbb szabályozása, valamint az egészségügyi várólisták csökkentése. Az ígéretek áprilistól valóra válhatnak. A DK-s Rónai Sándor és a Jobbik fóti elnöke, Böjte Zita aligha szólnak bele a „nagyok” versenyébe. A Munkáspárt-Szolidaritás színeiben induló Szentmiklósi Tamás Miklósról szinte semmit nem tudni, míg a kutyapárti jelölt, Ádám Emese 2024-es bemutatkozása szerint „Újpesten él és ott is tervez maradni”. A Mi Hazánk egy valódi lokálpatriótát, Bognár Lászlót, Göd korábbi polgármesterét indítja, de a radikális párt eredményei az elmúlt két választáson sem befolyásolták a helyi küzdelmet.

Amennyiben a tiszás Miskolczi Orsolya legyőzi Tuzson Bencét, akkor Tuzson jó eséllyel az Országgyűléstől is búcsúzhat. Bár a miniszter a Fidesz listáján is indul, a mérvadó országos felmérések alapján 49. helye nem számít befutónak. Mivel Orbán Viktor sosem küldi esélytelen csatába azokat, akikkel tervei vannak, könnyen lehet, hogy a megosztóvá vált Tuzsont egy szinte biztosan nyerhetetlen körzetben futtatja ki a kormányő.

Ugyanez a sors várhat Hankó Balázsra, aki a Gödöllő központú Pest-megye 6-ban készül bizonyítani. Igaz, a kulturális és innovációs miniszternek első pillantásra könnyebb dolga van, mint előbb említett kollégájának. Itt eddig sokkal inkább a Fideszek állt a zászló, de a körzetet két éve szintén átrajzolták, és mára az országos erőviszonyok is megváltoztak. Összesítve a 2024-es EP-választások eredményét, a Fidesz csak 3 százalékkal előzte meg listán a Tiszát, Hankónak pedig az országos adatokból kiindulva csupán egy nagyobb Fidesz-győzelem esetén lenne esélye nyerni. A kormánypárt a miniszter személyében ráadásul új katonával próbálkozik, Vécsey László – aki 2010 és 2022 között stabilan őrizte mandátumát – visszavonult.

A körzet városai sem könnyítik meg a Fidesz dolgát. Az egykor MDF-es Gémesi György 1990 óta vezeti polgármesterként Gödöllőt. Gémesi pártja szétesése után sem bútorozott össze Orbán Viktorral, mára pedig kifejezetten ellenzéki városvezetőnek számít. A Tisza két éve öt szavazatnyi többséggel ebben a városban is behúzta az EP-választást, Veresegyházán pedig több, mint öt százalékkal verte Magyar Péter a kormánypártot, sőt a baloldali szövetséggel együtt még kiugróbb volt az ellenzéki előny.

A tiszás aspiráns László Endre Márton kistarcsai vállalkozó, egy mentőautókat gyártó cég vezetője. Győzelmét vélhetően nem befolyásolja a többi három párt jelöltje. A kutyapárti Bolbás Ildikó termékmenedzser, aki szőlész-borászként „inna a medve bőrére, hogy az MKKP bejut a parlamentbe”. Ám az elmúlt két választáson itt ezt az eredményt meg sem közelítették, ahogy mára a DK-nak sem maradt érdemi esélye. Szorosabb nagypárti küzdelem esetén a mi hazánkos Regős Balázs akár a mérleg nyelve is lehet – 2022-ben és 2024-ben is 5 százalék felett szerepelt a szélsőjobb a körzetben – de a Tisza országos támogatottsága alapján itt csatatérkörzetről már szó sincs. A fideszes Hankó Balázs pedig hiába miniszter; ha egyéniben kikap, a Fidesz-listájának 51.helyével sem készülhet hosszú parlamenti karrierre.

A péceli központú 7-es választókörzetben sem érik már a narancs. Igaz, a kisvárosias kerület Pécellel, Maglóddal, Isaszeggel együtt 16 települést foglal magába, és demográfiailag egyértelműen a Fidesz felé kellene húzzon. Ám nemrég váratlan fordulat történt. Orbán Viktor maga árulta el az aktivistáinak egy helyi fórumon: már az itt induló Katus Norbert sem vezet a saját belső méréseik szerint. A kormányfő kitárulkozása igencsak meglepő. Amennyiben Katus tényleg lemaradt, azzal Orbán a 21 Kutatóközpont és a Medián által mért legdurvább országos Tisza-előnyt erősítené meg. Ezt a körzetet egyébként újonnan hozták létre a 2024-es átrajzolásokkal, és a sülysápi alpolgármester Katus Norbert is először próbálkozik fideszes jelöltként. Vele szemben a Tisza Trompler Ildikót küldi harcba. A maglódi dietetikusban tombol a szakmai önérzet; ígéretei középpontjában az „európai színvonalú gyermek- és közétkeztetés” áll, de a felnőtt- és gyermekügyeleti rendszert is gatyába rázná.

A DK-s induló Nemes Gábor szintén maglódi. A közgazdász amellett, hogy buszvezetőként is dolgozott, 11 éven át vezette a Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetségét. Most a könnyen elérhető zöldebb közlekedésért szállna síkra a térségben. A mi hazánkos Orosz Patrik a közbiztonságot erősítené, a kutyapárti Hankó Klára szívügye pedig „az elszámoltathatóság, a bringaút és a paprikás csirke.” A csirkepörkölt finom étel, ám főzőtudomány ide, vagy oda a Kutya Párt biztosan nem lesz tényező a péceli versenyben, ahogy a Mi Hazánk és a DK sem. Orbán Viktor sülysápi beszéde alapján a Tisza jelöltjének minden esélye megvan a győzelemre.

Pest megye 8.-ban, Vecsés környékén máris meglepetést hozott a választási kampány. Bár a DK előszeretettel hangoztatja, hogy ők a Tiszával ellentétben nem tűrnek meg soraikban ex-fideszeseket, jelöltjükről, Hanek Gáborról nemrég kiderült, hogy ex-fideszes. Hanek amellett, hogy korábban a Fidesz önkormányzati képviselő-jelöltje volt, a Gulyáságyú érdeklődésére azt is elárulta: még a DK fő gondolataival sem ért egyet, mint fogalmazott: „nem támogatja sem Ukrajnát, sem a migrációt.” Pedig az elmúlt választások alapján a DK itt még jobban is szerepelhet, mint átlagosan az országban, de sok kérdés nem maradt: az új képviselő valószínűleg a tiszás Balajti István lesz. A Tisza jelöltjeként induló gépészmérnök „élete fordulópontjának tekinti, hogy részt vett Magyar Péter 2024. március 15-ei zászlóbontásán”. Ez a különleges kapcsolódás a gyakorlatban is eredményt hozhat, nagy eséllyel legyőzi a 2001 óta regnáló Szűcs Lajost.

Szűcs Lajos – akinek vezetése alatt 11 milliárd forintnyi közpénz tűnt el a Magyar Teniszszövetségben – sokadik ciklusára készül a Fidesz aspiránsaként. Ám ahogy a szomszéd körzetben Katus Norbertnek, neki sem jósolt túl sok esélyt Orbán Viktor. A kormányfő március elején itt is meglátogatta az aktivistáit és közölte: Vecsést valójában soha nem volt könnyű elhozniuk, most pedig végképp nem lesz az.

A kormányfő persze félig ferdített. A korábbi választásokon Szűcs Lajos toronymagasan nyert. A Tisza listája viszont 2 éve is lőtávolságon belülre került a körzet minden településén; sőt Gyömrőn át is vették a vezetést. Jól szerepelt egyébként a Mi Hazánk is, de idén még csak a kutyákat és a DK-t lesz esélyük megelőzni. A jobbikos Sas Zoltán pedig minden bizonnyal azért indul, hogy hivatalos keretet kapjon parlamenti karrierjének vége. A Tisza győzelme esetén Szűcs Lajos vélhetően nyugdíjba megy; 144. helyen szerepel a kormánypárt országos listáján.