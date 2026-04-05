Magyar Péter: Ha az Orbán-kormány kampányolni kezd a Szerbiában történtekkel, az nyílt beismerése a hamis zászlós akciónak

2026-04-05 15:30:00 CEST

A Tisza Párt elnöke azt követeli, hogy Orbán Viktor hívja meg a védelmi tanács ülésére.

Már hetek óta több helyről kapjuk a jelzéseket, hogy a korábbi besült hamis zászlós műveleteleket követően, a Fidesz támogatottságának összeomlása miatt Orbán Viktor szerb és orosz segítséggel újabb határt akar átlépni. Többen nyilvánosan is jelezték, hogy Szerbiában, a gázvezetéknél fog „véletlenül” történni valami Húsvétkor, a magyar választások előtt egy héttel. Így is lett - közölte Magyar Péter a Facebookon.

A Tisza Párt elnöke felszólította a miniszterelnököt, hogy tájékoztassa a fejleményekről és hívja meg a védelmi tanács ülésére, „mivel bárki is szervezte ezt a provokáciòt”, a kialakult helyzetet már a Tisza-kormánynak kell majd megoldania. Továbbá felszólította Orbán Viktort arra is, hogy legalább a húsvéti ünnep alatt hagyjon fel a pánikkeltéssel és az orosz tanácsadói által kitervelt zavarkeltéssel. „Innen is jelzem, hogy nem fogja tudni megakadályozni a jövő vasárnapi választást. Nem fogja tudni megakadályozni, hogy a magyarok milliói lezárják hazánk történetének legkorruptabb két évtizedét” - írta.

Magyar Péter úgy folytatta: „A magyar emberek bizalma joggal rendült meg a magyar szolgálatokban az elmúlt hetekben kiderült titkosszolgálati bűncselekmény-sorozat miatt. Okkal és joggal tartanak attól a magyarok, hogy a leköszönő miniszterelnök az orosz ügynökök tanácsait követve egyre durvább hamiszászlós műveletekkel akar félelmet kelteni a saját honfitársaiban. Amennyiben Orbán Viktor és propagandája kampánycélra használja fel ezt a provokációt, az nyílt beismerése lesz annak, hogy egy előre megtervezett hamis zászlós műveletről van szó.”

A Tisza Párt elnöke kilátásba helyezte, hogy kormányra kerülve átfogó, nyilvános vizsgálatot indítanak annak felderítésére, hogy kik voltak a politikai megrendelői és végrehajtói ezen államellenes bűncselekményeknek. Arra is ígéretet tett, hogy befejezik a rettegtetést és garantálják Magyarország biztonságát az Európai Unió és a NATO szövetségi rendszerén belül, amelyet szerinte a Fidesz és a Mi Hazànk éppen el akar hagyni.

Mint beszámoltunk róla, Aleksandar Vučić szerb elnök bejelentette, hogy robbanóanyagot és a működtetéséhez szükséges eszközöket is találtak a Szerbiát Magyarországgal összekötő földgáz-infrastruktúra közelében Velebit mellett, néhány száz méterre a Török Áramlat gázvezetéktől. Erről telefonon is egyeztetett Orbán Viktorral, a magyar miniszterelnök pedig ezt követően bejelentette, hogy délutánra összehívta a védlmi tanácsa rendkívüli ülését.