Hadházy Ákos: Hetvenezer forintért fél év helyett öt napig kell várni a Debreceni Egyetem bőrgyógyászatán

Debreceni Egyetem;bőrgyógyászat;Hadházy Ákos;

2026-04-06 10:23:00 CEST

Kívülről minden úgy néz ki, mintha egy magánintézményben járnánk, de a beavatkozásokat a társadalombiztosítás által finanszírozott betegek közt végzik el.

Hetvenezer forintért fél év helyett öt nap a várólista a Debreceni Egyetem bőrgyógyászatán egy anyajegy-eltávolításhoz - közölte egy hétfő reggeli Facebook-posztjában Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő közlése szerint az egyetem UD Youmed nevű cégének kell teljesíteni a fizetést. Honlapon egyébként semmi sem utal arra, hogy egy térítés ellenében adnának időpontokat közkórházi ellátására. Csak egy betegirányító pultot látunk és egy ígéretet, hogy náluk nem kell beutaló és nincs sorbanállás, azaz várólista) - tette hozzá a politikus. Ezt követően idézett az egyik beteg leveléből, aki eredetileg egy magánklinikát keresett volna, azonban megdöbbenve tapasztalta, hogy az ellátás ott zajlik, ahol a tb-finanszírozott betegeket is ellátják. „A folyosón nagy meleg, semmi légmozgás, a vécében pedig nem volt szappan. Mikor bementem a rendelőbe, akkor tőlem kérdezték meg, hogy miért jöttem pontosan. A műtét közben az orvos nem kommunikált velem, én kérdeztem rá, hogy készen vagyunk-e, kell-e kötözni vagy hogyan kezeljem a sebet. Mivel mondta az orvos, hogy át kell kötözni a sebet, így kértem volna pár sebtapaszt, ekkor azt a választ kaptam, hogy nem adhat, mert ez állami ellátás, vegyek boltban” - fogalmazott.

Hadházy Ákos jelezte, több egészségügyi intézményben is tapasztalta, hogy pénzért előrébb lehet jutni ugyanazon a várólistán az állami kórházakban és ugyanabban a helyiségekben, ugyanaz a személyzet végzi el a beavatkozást. Ám amennyiben valaki fizet, akkor sokkal hamarabb. Ha a Fidesznek ez az egyetlen bűne lenne, ez is elég lenne, hogy eltakarodjanak - kommentálta a történteket.