Orbán Viktor kijelentette, hogy a tények ismerete nélkül nem akarja Ukrajnát vádolni, szerinte a Török Áramlat ügye nem a választási kampány része

2026-04-06 10:01:00 CEST

A miniszterelnök mindenkit stratégiai nyugalomra intett, nem számít szabotázsakcióra a kampány hátralévő részében.

Én nem rombolnám tovább az ukrán-magyar kapcsolatokat sem azzal, hogy tények ismerete nélkül megvádoljak bármilyen országot, mondjuk Ukrajnát. Tehát ezt nem tenném meg. Egész addig, amíg tények nincsenek a kezünkben, addig ezt nem teszem meg – jelentette ki Orbán Viktor hétfőn, néhány órával azután, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nyíltan Ukrajnát vádolta meg a Török Áramlat földgázvezeték elleni merényletkísérlet tervével, Szerbia azonban dezinformációnak nevezte és cáfolta, hogy ukránok állnának a háttérben.

Az állítólagos merényletkísérlet miatt a miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat földgázvezeték teljes magyarországi szakaszát katonák védjék a szerbtől a szlovák határig, hétfő reggel pedig Kiskundorozsmán nézte meg a készültséget és tartott egy sajtótájékoztatót. Szerinte „nagyon kritikus időszakban vagyunk”, éppen ezért azt javasolja mindenkinek, hogy ne kampánytémaként tekintsen a kérdésre. Arra a felvetésre, a Tisza Párt elnöke szerint egy hamis zászlós műveletről van szó, amiben a szerbek és az oroszok összejátszásáról van szó, úgy reagált, – Meg a marslakók is természetesen”. Ezt követően azzal folytatta, nem az Orbán-kormány, hanem ellenfeleik csinálnak kampánykérdést ebből.

Magyarország energiabiztonsága nem kampánykérdés, ez egy kormányzati kérdés, ahhoz meg nyugalom kell, stratégiai nyugalom, nem színház, nem bohóckodás, hanem higgadt, nyugodt, biztos kéz. Ezek a gondok túlnyúlnak majd a magyar választás időpontján – fogalmazott a kormányfő, aki nyilvánvalóan a biztonság őrének a szerepében akar tetszelegni, miközben a pártja, a Fidesz és ő maga is a félelemkeltésre és a háborús pszichózisra építi az egész kampányt.

Megjegyezte, bár a parlamenti választást hat nap múlva lesz, 10-15 nap, sőt 3-4 hét múlva is aktuálisak lesznek ezek a kérdések és az a magyar infrastruktúrát érő fenyegetettség a következő időszakban is fennmarad. Úgy vélte, ez a helyzet addig tart, amíg Európában meg nem változtatják az orosz energiahordozókról való leválás szándékát, és vissza nem áll a háború előtti „normális” rend.

Értékelése szerint addig egy kritikus időszak következik, mert a kérdés nyitva van, „egy nyílt seb”, amelyet valahogyan le kell majd zárni. Magyar Péter nevének említése nélkül közölte: nem látja okát, hogy a Tisza Párt elnöke szerepeljen a kötelezően meghívottak között a védelmi tanács üléseire, szerinte a választás várható végeredménye sem ad alapot. – Úgy tudom, mi fogunk nyerni, nekünk áll a zászló – jelentette ki.

Egy kérdésre úgy felelt, nem számít szabotázsakcióra a kampány hátralévő részében, reményei szerint békésen és nyugodtan zajlanak majd az elkövetkező napok. A Szerbiában történtek szerinte ezzel nem hozhatók összefüggésbe, mivel ez nem a kampányra, hanem Magyarország energiabiztonsággal bírnak kihatással. A kampányt ne keverjük össze a kormányzással. Vannak kormányzati ügyek, meg vannak kampányügyek. Ha a kettőt összekeverjük, abból csak baj lesz - tette hozzá.

A miniszterelnök szerint a helyzet rendkívül súlyos. Elmondta, a Magyar Honvédség képes arra, hogy katonai védelem alá helyezze a Török Áramlat magyarországi szakaszát és szükség esetén megvédje. Megjegyezte, mára már kész a teljes terv, ennek végrehajtását megkezdték. Tehát egyelőre Magyarország földgázellátása nincs veszélyben, de ésszel kell lenni, a szükséges ellenőrzéseket és folyamatos védelmet azt teljesíteni kell - fűzte hozzá.

Orbán Viktor beszélt arról is, nincs tudomásuk konkrét, Magyarország területén készülő akcióról, de amennyiben lenne, akkor azt megakadályozták volna. Orbán Viktor arról beszélt, hogy a Szerbia esetet követően a figyelem megtöbbszöröződött, ugyanakkor nem számít arra, hogy előzetes információjelzés vagy hírszerzési információ nélkül váratlanul hasonló esemény történhetne Magyarországon. Kifejtette, hogy az összes ezzel foglalkozó, a magyar biztonságot garantáló szervezet „élesre van járatva”, a védelmi tanács pedig lényegében folyamatosan ülésezik. Én úgy érzem, hogy Magyarország energiaellátása most biztonságban van - összegzett Orbán Viktor.